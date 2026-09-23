Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong tại Lâm Đồng
Sáng 23-9, lãnh đạo xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu đối với thân nhân gia đình có 3 người tử vong trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, vào sáng 22-9, người dân phát hiện trong căn nhà gỗ tại Tiểu khu 181 (thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2) xảy ra vụ cháy, liền báo cơ quan chức năng.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đam Rông 2 phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do căn nhà bị cháy nằm biệt lập trong rừng sâu, chỉ tiếp cận được bằng xe máy, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Hậu quả vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong, gồm chị V.T.S (sinh năm 1994), cùng 2 người con của chị, lần lượt sinh năm 2024 và 2026.
Bước đầu, chính quyền xã Đam Rông 2 hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-vu-hoa-hoan-lam-3-nguoi-tu-vong-tai-lam-dong-1058016