Hỗ trợ gia đình 3 cháu có mẹ tử nạn tại công trình QL14B

Ngày 20/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tiến TP Đà Nẵng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến).

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn, mất mát mà gia đình đang phải trải qua; đồng thời động viên người thân cố gắng vượt qua hoàn cảnh, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến thăm viếng gia đình nạn nhân. Ảnh: Văn Đức.

Trước đó, ngày 18/9, chị Trần Thị Hiệp điều khiển xe máy trên QL14B đoạn qua xã Hòa Tiến thì gặp tai nạn giao thông với xe ben khiến chị tử vong tại chỗ.

Hai năm trước, chồng chị Hiệp mất vì đuối nước, đến nay chị Hiệp tử nạn bỏ lại khiến 3 người con mồ côi cả cha mẹ, trong đó 2 cháu nhỏ còn đang đi học.

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, cả ông bà ngoại đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu.

Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình, cùng với sự thăm viếng, động viên của các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến đã kết nối, vận động gia đình anh Phan Văn Vũ nhận đỡ đầu cháu gái út của chị Hiệp theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Lãnh đạo xã cũng kêu gọi sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư đối với hoàn cảnh của ba cháu nhỏ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến vận động gia đình anh Phan Văn Vũ nhận đỡ đầu con chị Hiệp. Ảnh: Văn Đức.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho hay tuyến đường nơi chị Hiệp gặp tai nạn thuộc dự án nâng cấp QL14B, dài hơn 7,5km, với tổng kinh phí 788 tỉ đồng.

Dự án khởi công từ tháng 11/2023, dù thời hạn hoàn thành năm 2025 đã qua nhưng tuyến đường vẫn ngổn ngang, gây bức xúc dư luận.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phê bình, gia hạn đến tháng 6/2026 hoàn thành nhưng đến nay các hạng mục vẫn dang dở.

Trước đó, tại buổi giám sát công tác lấy ý kiến nhân dân xã Hòa Tiến do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì chiều 15/9, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến đã kiến nghị đoàn giám sát về vấn đề thi công QL14B.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, hiện nay xã và Chi nhánh khu vực 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công nhưng năng lực thi công quá yếu, dự án nâng cấp QL14B dang dở ảnh hưởng giao thông, đã có các vụ người dân, học sinh đi học bị té ngã, tai nạn trên đường.

Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 4 trao đổi với người dân về công tác thi công QL14B. Ảnh: Nguyễn Tú.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, trước những bức xúc của nhân dân trên tuyến QL14B, Viện KSND khu vực 4 đã tiếp nhận, chỉ đạo Kiểm sát viên tiến hành xác minh làm việc trực tiếp với UBND xã Hòa Tiến và người dân để thu thập tài liệu, đánh giá hiện trạng thi công và mức độ ảnh hưởng.

Từ đó Viện KSND khu vực 4 kiến nghị về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn giao thông.