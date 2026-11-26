Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/11, ông Bùi Công Hoan, Phó bộ phận Chính sách Pháp luật - Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM, đã thông tin các hoạt động chăm lo Tết 2027 cho đoàn viên, người lao động.

Theo ông Hoan, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ triển khai hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay do thành phố tổ chức; đồng thời phối hợp chương trình Chuyến tàu Công đoàn, Chuyến bay Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ai được hỗ trợ vé về quê đón Tết?

Số lượng vé xe thành phố dự kiến khoảng 5.000 vé, xuất phát ngày 31/1/2027 (24 tháng Chạp). Các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 20/12/2026 theo thông báo; công đoàn cơ sở nhận đăng ký để kịp xét chọn.

Trong khi đó, vé tàu thành phố dự kiến khoảng 2.000 vé, xuất phát ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp); vé máy bay dự kiến 500 vé, xuất phát ngày 2/2/2027 (26 tháng Chạp).

Đối với chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động, dự kiến có khoảng 1.200 vé tàu khứ hồi; lượt đi vào các ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027 (24, 25 và 26 tháng Chạp), với lượt về ngày 12/2/2027 (mùng 7 Tết); 260 vé máy bay khứ hồi, với lượt đi ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp), lượt về vào các ngày 10/2 và 15/2/2027 (mùng 5 và mùng 10 Tết).

Ông Bùi Công Hoan, Phó bộ phận Chính sách Pháp luật - Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM, phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/11. Ảnh: Thảo Liên.

Ông Hoan cho biết đối với chương trình của thành phố, hoạt động hỗ trợ vé sẽ xét đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu và phù hợp tuyến, lịch vận chuyển; ưu tiên người thu nhập thấp, giảm việc làm, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhiều năm chưa về quê. Việc xét chọn thực hiện theo điều kiện về nghĩa vụ tài chính công đoàn, tiêu chí riêng và nguyên tắc chống trùng hỗ trợ của từng chương trình.

Còn chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động sẽ xét đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc; thuộc diện khó khăn, thu nhập thấp hoặc đối tượng tiêu biểu đủ tiêu chuẩn. Ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đón Tết đối với chuyến bay, từ 2 năm đối với chuyến tàu; có nhu cầu và cam kết trở lại làm việc theo lịch doanh nghiệp.

Chương trình Tổng Liên đoàn Lao động xem xét tối đa 1 người thân đi cùng chuyến bay, không quá 3 người thân đi cùng chuyến tàu, tính trong chỉ tiêu được phân bổ. Chương trình vé xe thành phố không bố trí thêm vé hỗ trợ người thân ngoài danh sách được duyệt.

Số lượng vé và lịch đi, về nêu trên là dự kiến theo bảng đăng ký hoạt động chăm lo Tết năm 2027. Giờ xuất phát, hành trình, điểm đón, trả và lịch chính thức được thông báo đến từng người sau khi thống nhất với đơn vị vận chuyển và phê duyệt danh sách.

Ông Hoan cũng thông tin người lao động đăng ký qua công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê và giấy tờ để xuất vé. Nơi chưa có công đoàn cơ sở, liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị C\công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn theo chương trình phù hợp.

Đề nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng Tết

Tại họp báo, ông Hoan cũng thông tin thêm về tình hình lương, thưởng Tết năm 2027. Theo ông, Liên đoàn Lao động TP đã triển khai nắm tình hình, giám sát tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết năm 2027.

Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng, phấn đấu trước ngày 30/11/2026. Doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng cần thông báo tiến độ, thời điểm công bố chính thức. Công đoàn rà soát nơi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết hoặc có nguy cơ tranh chấp để phối hợp xử lý, hỗ trợ.

Các Công đoàn Khu công nghiệp và Tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ trước ngày 3/12/2026, đợt 2 trước ngày 15/1/2027; tiếp tục cập nhật khi có thay đổi. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động hoặc có nguy cơ ngừng việc tập thể phải báo cáo ngay.