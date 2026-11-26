Tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, đơn vị này và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn 8.980 vé tàu xe và vé máy bay về quê đón Tết Đinh Mùi 2027.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ thông tin. (Ảnh: Đại Việt)

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ hỗ trợ 5.000 vé xe, dự kiến khởi hành ngày 31/1/2027 (tức 24 tháng Chạp); hỗ trợ 2.000 vé tàu dự kiến khởi hành 1/2/2027 (25 tháng Chạp); 500 vé máy bay, dự kiến khởi hành 1/2/2027 (26 tháng Chạp).

Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ hỗ trợ 5.000 vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. (Ảnh: B.L)

Đối với nguồn hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này dự kiến hỗ trợ Công đoàn TP.HCM 1.200 vé khứ hồi, với lịch khởi hành dự kiến trong các ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hỗ trợ 280 vé máy bay, dự kiến khởi hành vào ngày 10/2 và 15/2/2027.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ, về đối tượng thụ hưởng, chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết. Bên cạnh đó, các trường hợp phụ nữ mang thai, người trên 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng được xem xét ưu tiên theo thứ tự.

Về quy trình triển khai, công đoàn cơ sở sẽ phối hợp rà soát các đối tượng đủ điều kiện, lập danh sách và gửi về đầu mối công đoàn cấp trên. Sau đó, các đơn vị chức năng sẽ tổng hợp, phối hợp với những đơn vị liên quan để chuẩn bị chu đáo công tác chăm lo Tết, tổ chức các chuyến xe mùa xuân, vé tàu và vé máy bay cho đoàn viên, người lao động.

Về vấn đề lương, thưởng dịp Tết, theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, đơn vị này đã triển khai nắm tình hình, giám sát tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết năm 2027. Ban Thường vụ đơn vị này đã chỉ đạo các cấp công đoàn làm việc với doanh nghiệp, nắm tình hình sản xuất, việc làm và phương án chăm lo Tết.

Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng, phấn đấu trước ngày 30/11. Doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng cần thông báo tiến độ, thời điểm công bố chính thức. Công đoàn rà soát nơi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết hoặc có nguy cơ tranh chấp để phối hợp xử lý, hỗ trợ.