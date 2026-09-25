Hỗ trợ gần 35 tỷ đồng xử lý khẩn cấp sạt lở đất

Hỗ trợ 34,678 tỷ đồng xử lý sạt lở

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Quan Sơn là 34,678 tỷ đồng.

Sạt lở đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân

Trong đó, 27,619 tỷ đồng được dành để xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn; 7,059 tỷ đồng để khắc phục, xử lý điểm sạt lở tại Km0+750 tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư.

Trong đợt này, tỉnh bố trí 24,3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026. Cụ thể, 19,3 tỷ đồng được hỗ trợ xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn và 5 tỷ đồng để khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư.

Việc bố trí nguồn kinh phí nhằm kịp thời triển khai các giải pháp xử lý những điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm kiểm tra sạt lở Quan Sơn

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp kinh phí cho UBND xã Quan Sơn để tổ chức triển khai thực hiện.

UBND xã Quan Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình theo đúng quy định; tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định quy mô và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Quá trình triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời hướng đến ổn định lâu dài, hạn chế nguy cơ tái diễn sạt lở.

Sạt lở đất sau mưa lớn ở Thanh Hóa tàn phá kết cấu hạ tầng giao thông

Cùng với đó, việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ phải được thực hiện đúng các quy định hiện hành, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Nguy cơ mất an toàn sau mưa lớn

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 5/8 đến ngày 7/8/2026, trên địa bàn xã Quan Sơn xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng. Tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn xuất hiện các cung sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân, nhà ở, tài sản và các công trình trong khu vực.

Di dời khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm về sạt lở đất

Tình trạng sạt lở diễn biến trong điều kiện địa hình miền núi, kết hợp với mưa lớn làm gia tăng nguy cơ mất ổn định đất đá. Việc xử lý khẩn cấp các khu vực có nguy cơ cao vì vậy được đặt ra nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước ổn định đời sống tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh khu dân cư, điểm sạt lở tại Km0+750 tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư cũng cần được khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông và duy trì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn.

Việc tỉnh Thanh Hóa kịp thời bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách dự phòng để xử lý các điểm sạt lở được kỳ vọng góp phần chủ động ứng phó với hậu quả thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời khôi phục và duy trì ổn định hệ thống giao thông tại khu vực miền núi.