Trẻ em xóm Phia Viềng, xã Thông Nông có nước sạch sử dụng, góp phần cải thiện chất lượng sống.

Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với hỗ trợ nhà ở, do quỹ đất công tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, tỉnh chưa thực hiện hỗ trợ trực tiếp đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực chương trình được ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Kết quả, đã hỗ trợ xây dựng mới 589 căn nhà, tổng kinh phí 21,99 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện cư trú, từng bước xóa nhà ở tạm bợ, xuống cấp.

Về đất sản xuất, do thiếu quỹ đất phù hợp, địa hình dốc, đất đai manh mún, khó tổ chức sản xuất tập trung, tỉnh chưa thực hiện hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất. Thay vào đó, địa phương hỗ trợ chuyển đổi nghề, chuyển đổi sinh kế cho 621 hộ dân; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và xây dựng mô hình sinh kế phù hợp.

Từ năm 2026, các nội dung hỗ trợ tiếp tục được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030. Việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ thiết yếu góp phần nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.