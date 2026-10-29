Hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng phát triển cây dược liệu tại xã Đông Giang

Xã Đông Giang cấp cây giống bảy lá một hoa cho người dân thôn La Bớ. Ảnh: NGỌC VY

Đợt này, dự án cấp phát 14.700kg phân vi sinh và 49.000 cây giống ba kích tím cho 14 hộ dân. Đồng thời, cấp 10.000 cây giống bảy lá một hoa và 2.000kg phân vi sinh cho 10 hộ dân khác trên địa bàn thôn La Bớ để trồng và chăm sóc.

Đây là những loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng miền núi, hứa hẹn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tổng kinh phí thực hiện dự án đợt này gần 1,2 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,099 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia.

Cùng với cấp phát cây giống và vật tư, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Giang phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân.

Việc triển khai các dự án trồng cây dược liệu không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, bảo tồn nguồn gen quý mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm OCOP, tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân miền núi.