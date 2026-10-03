Hỗ trợ doanh nghiệp Việt làm chủ truyền thông số

Bà Kaiya Waddell, Giám đốc Quan hệ Đối tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tập đoàn Meta. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cùng Tập đoàn Meta vừa tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao năng lực truyền thông số thông qua hệ sinh thái Meta (Facebook). Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục, chuyên gia, đại diện Meta và đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những yếu tố góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực thương mại, chuyển đổi số cần hướng đến mục tiêu đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vị thế của hàng Việt phải được khẳng định thông qua chất lượng, uy tín và thương hiệu.

Theo ông Hoàng Minh Chiến, để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp cần đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và chủ động tiếp cận thị trường. Thế mạnh sản xuất phải được chuyển thành lợi thế cạnh tranh, còn chất lượng sản phẩm cần trở thành cơ sở tạo dựng niềm tin của khách hàng.

Truyền thông số đang mở ra phương thức quan trọng để lan tỏa giá trị Việt Nam, mở rộng không gian kinh doanh và tạo thêm cơ hội tăng trưởng. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy cũng như cách thức triển khai hoạt động xúc tiến thương mại.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho rằng cần kết hợp hiệu quả các hoạt động trực tiếp với nền tảng số. Trong quá trình triển khai, nhu cầu của doanh nghiệp phải là điểm xuất phát, còn hiệu quả tiếp cận thị trường là thước đo.

Chương trình tập huấn được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Tập đoàn Meta ký ngày 31/7/2026. Hoạt động nhằm đưa nguồn lực công nghệ đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực truyền thông số, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường quốc tế. Việc khai thác nền tảng số gắn với nhu cầu thực tế cũng phù hợp với định hướng đổi mới phương thức xúc tiến thương mại.

Bà Kaiya Waddell, Giám đốc Quan hệ Đối tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, cho biết chương trình tạo cơ hội chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn và thông tin về AI. Nội dung trao đổi tập trung vào cách công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Meta mong muốn lắng nghe câu hỏi, trao đổi trực tiếp với đại biểu và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ. Cùng với khai thác công cụ số, người dùng cần hiểu cách sử dụng phù hợp, bảo đảm an toàn, bảo mật và trách nhiệm trong môi trường số.

Tại chương trình, đại biểu được trang bị kiến thức về Meta AI, bảo mật tài khoản, quản trị trang, xử lý sự cố mất quyền truy cập, xác minh tài khoản và trang chính thức. Các chuyên gia Meta cũng trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong ứng dụng công nghệ số và AI phục vụ thông tin, truyền thông và xúc tiến thương mại.