Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh

Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (VNEEP3).

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí (Bộ Công Thương), khẳng định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp công nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Dũng, việc tiết kiệm năng lượng cần bắt đầu từ số liệu tiêu thụ, cách vận hành thiết bị và từng cơ hội cải thiện cụ thể tại nhà máy, khu công nghiệp. Doanh nghiệp cần quan tâm đến hiệu quả năng lượng, dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong sản xuất.

Hiện áp lực chuyển đổi ngày càng rõ hơn trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, trong đó có sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Nhiều ngành xuất khẩu khác cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải.

Thông qua hội thảo, nhiều kinh nghiệm, giải pháp về tiết kiệm năng lượng được chia sẻ cho các doanh nghiệp, hiệp hội

Thông qua VNEEP3, Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa chính sách vào thực tiễn. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, ra mắt năm 2025, được xây dựng để kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính. Các bên có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai, giới thiệu mô hình và công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được cập nhật cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và những quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các nội dung này giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Các tham luận giới thiệu giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Trong đó, các chuyên đề tập trung vào xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều khiển, tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việc tiếp cận nguồn lực tài chính phù hợp được đề cập gắn với nhu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.