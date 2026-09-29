Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin về thị trường Halal

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trịnh Thị Hòa chia sẻ: Đồng Nai có điều kiện để phát triển các sản phẩm Halal phục vụ xuất khẩu. Sở sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận Halal; hướng dẫn, hỗ trợ DN tiếp cận, áp dụng tiêu chuẩn phù hợp. Qua đó góp phần giúp DN nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm Halal…

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-SKHCN về việc xây dựng và ban hành các bộ cẩm nang hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Halal cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Kế hoạch nhằm xây dựng và ban hành các bộ cẩm nang hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Halal đối với một số nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP có tiềm năng sản xuất, chế biến và xuất khẩu của Đồng Nai, dự kiến gồm: nông sản tươi, nông sản chế biến, thực phẩm chế biến, dược liệu và đồ uống. Đồng thời cung cấp cho DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh các tài liệu hướng dẫn có tính hệ thống, dễ tiếp cận và phù hợp với điều kiện thực tế, giúp nhận diện các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn Halal đối với từng nhóm sản phẩm. Từ đó từng bước định hướng, chuẩn bị và tổ chức áp dụng tiêu chuẩn Halal trong hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh.

Kế hoạch hướng đến hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chủ động nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường Halal, từng bước tạo điều kiện để sản phẩm của địa phương tiếp cận hoạt động đánh giá, chứng nhận Halal và mở rộng thị trường tiêu thụ.