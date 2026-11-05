Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng các chính sách thuế và bảo hiểm xã hội mới

Các đại biểu chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp về các chính sách thuế và bảo hiểm xã hội. (Ảnh: A.T)

Tham dự tọa đàm có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Tư pháp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ quan Thuế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia pháp lý cùng gần 50 lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc triển khai Luật Quản lý thuế năm 2025, Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, cùng quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026 đang tác động trực tiếp đến chi phí vận hành, công tác kê khai tài chính và quản trị nhân sự của các đơn vị sử dụng lao động.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, quy trình xử lý mã số thuế khi giải thể hoặc chuyển đổi mô hình, cũng như việc tính toán trích đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chuẩn chính sách mới.

Đại diện doanh nghiệp nêu câu hỏi về công tác triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Ảnh: A.T)

Tọa đàm là cơ hội để cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời giúp doanh nghiệp nắm vững quy định để tuân thủ đúng, tối ưu hóa chi phí và phát triển bền vững. Mục tiêu cao nhất của chính sách pháp luật là tạo dựng môi trường kiến tạo phát triển, giúp doanh nghiệp vượt qua những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành.

Tại chương trình, các chuyên gia, luật sư và đại diện cơ quan quản lý đã tập trung phân tích những điểm mới then chốt của pháp luật, chỉ ra những lỗi sai phổ biến trong kê khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đóng trích Bảo hiểm xã hội và quản lý hợp đồng lao động.

Đồng thời, đại diện cơ quan Thuế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi thực tế của doanh nghiệp về thủ tục hoàn thuế, xử lý hóa đơn, nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người quản lý và người lao động.

Chia sẻ về quản trị nhân sự và tài chính, Thạc sĩ Đoàn Công Yên, Giảng viên chính Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra rằng đối với người sử dụng lao động, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là luật mới có điểm gì mà là doanh nghiệp phải thay đổi quy trình nào, chi phí ra sao và rủi ro pháp lý ở đâu.

Từ thực tiễn quản lý, các vấn đề thường liên quan xác định đúng đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, xác định đúng tiền lương và mức đóng, cũng như phòng ngừa chậm đóng và trốn đóng.

Quang cảnh tọa đàm chuyên đề “Tháo gỡ vướng mắc về thuế và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp”. (Ảnh: A.T)

Để giải quyết các vướng mắc này, chuyên gia Đoàn Công Yên đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Một là, doanh nghiệp cần rà soát đối tượng tham gia, đối chiếu hợp đồng, nhân sự thực tế, lao động bán thời gian và người quản lý, đồng thời phân công người chịu trách nhiệm cập nhật hồ sơ.

Hai là, doanh nghiệp cần kiểm toán định kỳ bảng lương đóng bảo hiểm xã hội, phân loại các khoản thu nhập, đối chiếu dữ liệu kế toán, nhân sự và bảo hiểm xã hội để xử lý sai lệch ngay khi phát hiện.

Ba là, doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế cảnh báo nợ đóng và hỗ trợ giải quyết chế độ, theo dõi thời hạn, đối chiếu số phải đóng và đã đóng, chuẩn hóa hồ sơ ốm đau, thai sản và nghỉ việc.

Thông qua tọa đàm, các cơ quan quản lý và chuyên gia đã cung cấp những hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, hạn chế tối đa rủi ro vi phạm hành chính.

Sự kiện đã tạo ra diễn đàn đối thoại thực chất, cởi mở, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.