Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Phát biểu khai mạc triển lãm và diễn đàn "Hàng không Việt Nam 2026 (VAF 2026)" sáng 4/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối Việt Nam với thế giới, thúc đẩy thương mại, du lịch và phát triển kinh tế. Nhu cầu mở rộng đội tàu bay, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đang tạo thêm cơ hội cho ngành công nghiệp hàng không trong nước.

Việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình cần gắn với phát triển năng lực trong nước, từ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (MRO), cung ứng vật liệu, linh kiện đến đào tạo nhân lực. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không quốc tế.

Việt Nam xác định 5 định hướng hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không. Trong đó, ưu tiên xây dựng chương trình phát triển nhà cung ứng hàng không trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng đó, Việt Nam khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực MRO, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển giao công nghệ, mở rộng chuyển đổi số, nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc triển lãm và diễn đàn "Hàng không Việt Nam 2026 (VAF 2026)".

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác để tháo gỡ khó khăn, chia sẻ thông tin quy hoạch, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật. Các bên cần xác định đầu mối, dự án ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể sau diễn đàn, qua đó chuyển những cam kết hợp tác thành kết quả thực chất.

Việt Nam hướng tới hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và lâu dài, qua đó phát triển ngành hàng không hiện đại, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Airbus đã đồng hành với ngành hàng không Việt Nam trong khai thác, bảo dưỡng, đào tạo và giám sát an toàn. Hiện máy bay Airbus chiếm khoảng 80% đội tàu bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Một số doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng đã tham gia chế tạo kết cấu, linh kiện cho các chương trình máy bay quốc tế.

Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã có bước tham gia vào chuỗi cung ứng hàng không. Tuy nhiên, để mở rộng sự hiện diện và gia tăng giá trị, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, quản trị sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà sản xuất toàn cầu.

Đây cũng là một trong những nội dung được tập trung thảo luận tại diễn đàn "Hàng không Việt Nam 2026 (VAF 2026)". Triển lãm và diễn đàn diễn ra từ ngày 4 - 6/11 tại Hà Nội, do BCI Aerospace – Advanced Business Events (ABE) phối hợp với Global Expo Vietnam tổ chức, với Airbus là đối tác chiến lược và Viettel là đối tác ngành.

Các hoạt động chính gồm hội nghị chuyên ngành, kết nối giao thương B2B và trao đổi về thị trường hàng không toàn cầu, nhiên liệu hàng không bền vững, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và phát triển chuỗi cung ứng.

Chương trình NextGen Aerospace Talent Day sẽ kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, kỹ năng và định hướng phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng không.

Thông qua các hoạt động kết nối và hợp tác, VAF 2026 hướng tới mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng và từng bước nâng cao năng lực trong ngành công nghiệp hàng không.