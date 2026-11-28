Xúc tiến thương mại và hỗ trợ theo hành trình

Đó là hướng tiếp cận của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế (Go Global), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026. Go Global hướng đến doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ phát triển năng lực, kết nối thị trường và nguồn lực, hình thành hệ sinh thái đồng hành để doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế bền vững.

Khác với cách hỗ trợ tập trung vào những sự kiện xúc tiến riêng lẻ, chương trình xác định lộ trình năm bước, bắt đầu bằng nâng cao nhận thức, tiếp đến chuẩn hóa sản phẩm và thương hiệu. Khi đã chuẩn bị, doanh nghiệp được hỗ trợ tìm kiếm thị trường, lựa chọn đối tác, mở kênh bán hàng, rồi tiến tới đầu tư, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu quốc tế.

Theo ông Vũ Bá Phú, doanh nghiệp có 4 con đường vươn ra thế giới: xuất khẩu truyền thống, thương mại điện tử xuyên biên giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hoặc thiết lập hiện diện thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mỗi phương thức đòi hỏi sự chuẩn bị khác nhau, vì vậy hoạt động hỗ trợ phải gắn với năng lực và chiến lược của từng doanh nghiệp.

Đến năm 2030, chương trình trên đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư, kinh doanh quốc tế và tư vấn cho 1.000 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch vươn ra nước ngoài. Ở tầng hỗ trợ chuyên sâu, mục tiêu là 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó 30% thông qua mua bán, sáp nhập để tiếp cận thương hiệu, khách hàng và kênh phân phối.

Mục tiêu khác là 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn chiến lược gắn với Nghị quyết 68. Với thương mại điện tử xuyên biên giới, chương trình hướng đến 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn quốc tế, gồm 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Các chỉ tiêu này thể hiện sự phân biệt giữa hỗ trợ phổ cập và hỗ trợ chuyên sâu. Đào tạo, tư vấn là bước chuẩn bị, còn đầu tư ra nước ngoài, tham gia chuỗi giá trị và phát triển doanh thu trực tuyến là các kết quả được xác định trong lộ trình đến năm 2030.

Để triển khai, Bộ Công Thương đặt ra nhiệm vụ khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng nền tảng Go Global Platform và Bộ chỉ số sẵn sàng Go Global Index. Cùng với đào tạo mạng lưới chuyên gia, Bộ dự kiến hoàn thiện bộ nhận diện Thương hiệu quốc gia dành cho sản phẩm, dịch vụ Go Global để trình Thủ tướng trong quý IV/2026.

Sang năm 2027, trọng tâm là ban hành, áp dụng bộ chỉ số sau tham vấn, vận hành nền tảng kết nối doanh nghiệp với nguồn lực và tổ chức đào tạo, tư vấn theo khung chương trình thống nhất. Go Global cũng được định hướng kết nối với chương trình đào tạo 10.000 CEO, Thương hiệu quốc gia và Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, thay vì vận hành tách rời các chính sách hiện có.

Địa phương và các đối tác phải cùng vào cuộc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho rằng, kết quả phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức thực hiện, nhất là vai trò chủ động của địa phương và khả năng huy động nguồn lực từ các đối tác. Bộ Công Thương sẽ làm đầu mối, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động, tiếp tục phát triển thị trường, hỗ trợ thương hiệu và kết nối doanh nghiệp quốc tế.

Theo Quyết định số 626/QĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành chương trình hành động Local Go Global trong năm 2026. Thứ trưởng đề nghị việc triển khai phải có trọng điểm, gắn với lợi thế ngành hàng và điều kiện doanh nghiệp trên từng địa bàn, để định hướng quốc gia được chuyển thành hoạt động cụ thể.

Bắc Ninh là một ví dụ về cách địa phương kết hợp hỗ trợ xuất khẩu với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thế Thi cho biết, từ đầu năm 2026, cơ quan này đã cấp trên 20.000 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Dù có quy mô sản xuất, xuất khẩu lớn, Bắc Ninh cũng nhìn nhận hoạt động xuất khẩu tập trung chủ yếu ở nhóm điện tử, linh kiện của khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa tham gia các công đoạn giá trị cao còn khiêm tốn. Vì vậy, địa phương xác định tăng kết nối doanh nghiệp trong nước với tập đoàn lớn, hỗ trợ công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu.

Trong những nhiệm vụ tiếp theo, Bắc Ninh chú trọng cung cấp thông tin, cảnh báo rào cản thương mại, hướng dẫn tiêu chuẩn quốc tế và truy xuất nguồn gốc. Địa phương tăng cường phối hợp với ngân hàng, tổ chức tài chính để hỗ trợ tiếp cận vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Ở phạm vi cả nước, Mạng lưới đồng hành Go Global quy tụ hiệp hội, tổ chức xúc tiến, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác quốc tế. Agribank, BIDV, Vietcombank và LPBank nằm trong nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia mạng lưới. Đây là những nguồn lực được kết nối để đáp ứng nhu cầu về thị trường, pháp lý, công nghệ, nhân lực và tài chính của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh rằng, không một cơ quan đơn lẻ nào có thể đáp ứng mọi nhu cầu của quá trình quốc tế hóa. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và kết nối, địa phương chủ động tổ chức thực hiện, còn đối tác đóng góp chuyên môn và nguồn lực. Tuy nhiên, doanh nghiệp là chủ thể quyết định kết quả, phải tự xác định thị trường, lộ trình và chuẩn bị sản phẩm, nhân lực, tài chính, quản trị.

Theo Thứ trưởng, hành trình ra thế giới không có công thức chung và không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Một địa phương lựa chọn đúng ngành hàng, một doanh nghiệp xây dựng được chiến lược thị trường, một đối tác kết nối đúng nguồn lực hay một chính sách được điều chỉnh từ thực tiễn đều là bước triển khai cụ thể và thiết thực mà chương trình hướng tới.