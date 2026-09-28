Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân phát triển nguồn lực

Trong đó, hỗ trợ hơn 854 triệu đồng để doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững; cụ thể là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị. Các nội dung này được thực hiện lồng ghép vào các chương trình, chính sách và nguồn kinh phí khoa học và công nghệ; khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, phát triển nông thôn... của các sở, ngành liên quan.

Thành phố dự kiến bố trí hơn 1,57 tỷ đồng để đào tạo quản trị, kế toán, thuế, nhân sự cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đào tạo quản trị về kinh doanh bền vững cho hộ kinh doanh. Đồng thời, dự kiến dành gần 2,2 tỷ đồng để triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Các nội dung hỗ trợ được xác định là nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sở hữu trí tuệ, tư vấn quản trị và mở rộng thị trường.