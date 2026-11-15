Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh chuyển đổi số

Mức độ chuyển đổi số chưa tương xứng với tiềm năng

Tại Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco, chuyển đổi số xuất phát từ yêu cầu khắc phục những bất cập trong quản lý khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cà Mau, cho biết: "Phương thức quản lý truyền thống khiến thông tin giữa các bộ phận thiếu đồng bộ, khó kiểm soát hàng hoá, tài chính và nhân sự. Để khắc phục, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng Base nhằm chuẩn hoá quy trình, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc; đồng thời nâng cấp phần mềm bán hàng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng biểu mẫu, quy trình, mô tả công việc và kịch bản tour".

Việc ứng dụng công nghệ giúp thống nhất báo giá, chương trình phục vụ, kiểm soát công việc và rút ngắn thời gian xây dựng tài liệu. Tuy nhiên, dữ liệu giữa các phần mềm chưa liên thông, kỹ năng số của nhân viên chưa đồng đều, trong khi chi phí đầu tư, duy trì hệ thống còn cao.

Theo bà Ngô Huỳnh Trang, muốn ứng dụng công nghệ hiệu quả, doanh nghiệp phải chuẩn hoá tổ chức, quy trình và trách nhiệm của từng bộ phận. Bà kiến nghị tỉnh tăng cường đào tạo AI theo ngành nghề, hỗ trợ bảo vệ tài sản số, chi phí tư vấn và sử dụng nền tảng công nghệ trong 2-3 năm.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ từng bước chuyển đổi số từ những công việc thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cà Mau hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó DNNVV, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh chiếm khoảng 85%. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số ở khu vực này chưa tương xứng với tiềm năng.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn điện tử, phần mềm kế toán và các nền tảng trực tuyến, nhưng chủ yếu phục vụ những công việc riêng lẻ.

Chuyển đổi số thực chất không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động mà còn phải cải tiến quy trình, đổi mới phương thức quản trị và tạo ra giá trị mới trong sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định đúng khâu cần chuyển đổi, lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực tài chính và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Việc đầu tư phải hướng đến hiệu quả có thể đo lường, tránh chạy theo xu hướng hoặc sử dụng nhiều phần mềm nhưng thiếu kết nối, đồng bộ.

Tạo hệ sinh thái hỗ trợ, hướng đến chuyển đổi số thực chất

Thời gian qua, nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu, hướng đến giải quyết những yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Phần mềm FAST đưa ra phần mềm quản trị chuỗi giá trị ngành tôm, hỗ trợ kiểm soát nguyên liệu, chi phí, sản xuất và kho hàng. Trung tâm Mekong STEM giới thiệu công nghệ âm thanh kết hợp AI đánh giá chất lượng cua biển Cà Mau, đạt độ chính xác 95% trong kiểm thử và 88,93% khi ứng dụng thực tế.

Trường Đại học Bạc Liêu đề xuất ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc, IoT giám sát môi trường nuôi và logistics thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch sản phẩm. Các đơn vị như VNPT Cà Mau, Viettel Cà Mau và Công ty Tin học Như Ý cũng cung cấp giải pháp về hợp đồng điện tử, an toàn thông tin và quản lý số.

VNPT Cà Mau triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và các ứng dụng phục vụ khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, những khó khăn chủ yếu của DNNVV trong thực hiện chuyển đổi số là thiếu vốn, thiết bị và nhân lực chuyên môn.

Chuyển đổi số không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng doanh nghiệp mà cần sự đồng hành của chính quyền, đơn vị tư vấn và nhà cung cấp công nghệ. Chính sách hỗ trợ phải đi vào thực chất, từ tư vấn lựa chọn giải pháp, đào tạo nhân lực đến hướng dẫn vận hành và hỗ trợ sau đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt trải nghiệm các dịch vụ số do nhà mạng cung cấp, tại Ngày hội Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026.

Phát biểu tại Ngày hội Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: “Năm 2026, Cà Mau bố trí hơn 408 tỷ đồng vốn đầu tư công cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chúng ta phải đẩy nhanh giải ngân, tập trung vào các nhiệm vụ thiết thực, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; đồng thời siết chặt tính minh bạch và trách nhiệm trong sử dụng nguồn vốn”.

Cùng với nguồn lực đầu tư, tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 800 DNNVV chuyển đổi số trong năm 2026, trong đó có 500 doanh nghiệp ứng dụng trực tiếp nền tảng số và AI vào sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu không chỉ mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia mà còn phải đánh giá hiệu quả ứng dụng sau hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: “Cà Mau cần triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, HTX; tăng cường kết nối, tư vấn lựa chọn công nghệ và tập huấn thực hành để các đơn vị chủ động vận hành. Về phía doanh nghiệp, HTX, cần ưu tiên số hoá các khâu thiết yếu bằng giải pháp phù hợp, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn dữ liệu. Chuyển đổi số không nhất thiết phải đầu tư lớn, mà quan trọng là ứng dụng đúng cách để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh”.

Robot GenAI do VNPT AI nghiên cứu, phát triển là một trong 30 công trình, giải pháp, sản phẩm tiêu biểu được vinh danh tại chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2026.

Để đạt kết quả, doanh nghiệp cần được tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp; người lao động được đào tạo, thực hành để làm chủ công cụ; hiệu quả đầu tư được theo dõi, đánh giá cụ thể. Đây cũng là cơ sở hạn chế tình trạng đầu tư công nghệ thiếu đồng bộ, tốn kém nhưng chưa cải thiện được năng lực quản lý./.