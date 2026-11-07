Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần gắn kết theo chuỗi giá trị

Đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) cho rằng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chuỗi giá trị, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yêu cầu cốt lõi trong chính sách đối với loại hình doanh nghiệp này ở giai đoạn hiện nay. Đây là những vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ, tác động và hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, chuyển đổi xanh đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, nguyên liệu, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, chuyển đổi số giúp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng khả năng kết nối thị trường, còn liên kết chuỗi giá trị tạo ra quy mô thị trường, giúp giảm chi phí đầu tư và nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

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Dẫn chứng từ thực tiễn phát triển các sản phẩm OCOP, đại biểu Trần Thị Hiền cho rằng, một địa phương có thể có hàng chục sản phẩm miến dong đạt tiêu chuẩn OCOP nhưng vẫn chưa hình thành được một thương hiệu chung, chưa tổ chức được sản xuất với quy mô lớn, áp dụng tiêu chuẩn thống nhất để bảo đảm nguồn cung ổn định cho các hệ thống phân phối lớn. Điều này cho thấy, nếu thiếu sự liên kết, nhiều sản phẩm có tiềm năng vẫn khó tạo được sức cạnh tranh trên thị trường. Từ thực tế đó, đại biểu Trần Thị Hiền đề nghị bổ sung nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị gắn với nâng cao năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của doanh nghiệp; đồng thời, bảo đảm các mối liên kết được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Bên cạnh đó, cần luật hóa, minh bạch hóa các chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu chung, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp lớn cùng tham gia xây dựng, phát triển thương hiệu, đưa sản phẩm Việt Nam chinh phục thị trường thế giới.

Một vấn đề khác là tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ và dẫn dắt của doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn lực, phát triển sản xuất, trong khi doanh nghiệp lớn cũng cần những nhà cung cấp có năng lực, uy tín và khả năng đáp ứng yêu cầu ổn định, lâu dài. Do vậy, cần khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi và các sàn thương mại điện tử xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao năng lực sản xuất, quản trị và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với đó, cần quy định rõ về việc doanh nghiệp lớn phải công khai tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, nghiệm thu và thanh toán đúng hạn, không lợi dụng vị thế để áp đặt bất hợp lý với doanh nghiệp nhỏ và vừa.