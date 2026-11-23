Kế hoạch tập trung thực hiện 7 nhóm nội dung chính, trong đó có tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua hội nghị, tập huấn, phương tiện truyền thông và nền tảng số.

Đồng thời xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn cho 180 cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật của cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan về nâng cao năng suất, chất lượng và cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực này.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ đổi mới sáng tạo cấp thành phố liên quan đến xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng và công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; hỗ trợ ít nhất 2 tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường, chuẩn hóa hệ thống đo lường...