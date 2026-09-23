Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận vốn

Bà Lê Thu Hiền, Giám đốc chương trình Quản trị vì sự phát triển bao trùm, Quỹ Châu Á - Văn phòng Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH LÊ

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thu Hiền, Giám đốc chương trình Quản trị vì sự phát triển bao trùm, Quỹ Châu Á - Văn phòng Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo năng lực số cho doanh nghiệp.

Trong chiến lược hướng dẫn và hỗ trợ khối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ - những đơn vị thường thiếu hụt nguồn lực và hạn chế về kênh tiếp cận, có năng lực hiểu và nắm rõ các công cụ tài chính trong thời điểm mới là vô cùng cần thiết.

Việc này giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ số, đồng thời hiểu rõ các quy định, yêu cầu từ ngân hàng và các định chế tài chính. Đối với Quỹ Châu Á, đây là công việc cần rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình hướng tới những mục tiêu cụ thể: các chuyên gia tư vấn tài chính và phát triển doanh nghiệp sẽ có các buổi làm việc, hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp đã đăng ký.

Qua đó, doanh nghiệp có thể xác định rõ vị trí của mình trong lộ trình hoàn thiện hồ sơ tài chính số, hướng tới việc tiếp cận các công cụ tín dụng trên không gian số.

Tại chương trình, chuyên gia giới thiệu các nội dung: giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn; vai trò dữ liệu trong việc chuẩn bị hồ sơ tiếp cận tài chính; tư vấn 1-1 cho các doanh nghiệp; hồ sơ vay vốn, công cụ số hỗ trợ doanh nghiệp...