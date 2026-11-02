Hỗ trợ doanh nghiệp lên đến 200 triệu đồng bán hàng online

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, nâng cao năng lực kinh doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến huy động hệ sinh thái các nhà sáng tạo nội dung, KOC, đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các nguồn lực quảng bá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn đầu tham gia thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) cho biết: “Mặc dù thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường, không ít doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tại các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai hoạt động kinh doanh trực tuyến”.

Một phiên livestream bán hàng nông sản của tỉnh Hưng Yên

Theo ông Tuấn, những hạn chế về nguồn nhân lực, kỹ năng vận hành gian hàng, sản xuất nội dung số, quảng cáo và chi phí tiếp cận khách hàng khiến nhiều sản phẩm có chất lượng chưa khai thác được hết tiềm năng thị trường.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề và hàng hóa do doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh sản xuất thường có lợi thế về chất lượng, bản sắc địa phương nhưng còn hạn chế về khả năng quảng bá, xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối.

Việc hỗ trợ các đơn vị này tham gia thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng kênh tiêu thụ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từng bước hình thành năng lực cạnh tranh trên môi trường số.

Chương trình dự kiến huy động hệ sinh thái các nhà sáng tạo nội dung, KOC...

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia chương trình trước ngày 31/12/2026 có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng/đơn vị từ TikTok Shop.

Gói hỗ trợ bao gồm chương trình miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm dành cho nhà bán hàng mới gia nhập nền tảng.

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các đơn vị tham gia sẽ được hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến, đăng ký và thiết lập gian hàng TikTok Shop, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung giới thiệu, đồng thời được đào tạo các kỹ năng sản xuất video ngắn, livestream bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị hoạt động thương mại điện tử.

Để tiếp cận rộng rãi và đúng đối tượng, chương trình sẽ có sự tham gia phối hợp của hệ thống Sở Công Thương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức xúc tiến thương mại trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận nhu cầu và giới thiệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia.