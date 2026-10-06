Hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản tại Campuchia

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp của Campuchia - Ảnh Báo Lâm Đồng

Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, trước đây tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, đồng thời cụ thể hóa Chương trình phát triển thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các định hướng này tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng kế thừa và triển khai trong quy hoạch phát triển mới.

Công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại và kết nối với các địa phương của Campuchia cũng được chú trọng. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, hội nghị, tập huấn, hội chợ và kết nối giao thương nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025, một hội chợ thương mại Việt Nam - Campuchia được tổ chức tại tỉnh Mondulkiri cùng một đoàn tham gia hội chợ triển lãm tại địa phương này, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hơn 965 triệu đồng.

Tuy nhiên, phát triển thương mại biên giới vẫn còn không ít khó khăn. Địa hình phức tạp, khoảng cách xa các trung tâm kinh tế lớn, dân cư phân bố không tập trung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ khiến việc thu hút nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Giao thông kết nối các cửa khẩu chưa được đầu tư đồng bộ, trong khi nguồn vốn xã hội hóa cho hạ tầng thương mại biên giới còn khó huy động. Cơ chế, chính sách dành cho khu kinh tế cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới chưa có nhiều ưu đãi đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư.

Hiện trên địa bàn có hai cửa khẩu quốc gia là Bu Prăng tại xã Quảng Trực và Đắk Peur tại xã Thuận An, cùng hệ thống sáu chợ biên giới. Giai đoạn 2022-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua hai cặp cửa khẩu Bu Prăng - Đắk Đam và Đắk Peur - Bu Sara đạt 26,9 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 11 triệu USD, chủ yếu gồm điện, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng và rau, củ, quả. Chiều nhập khẩu đạt 15,9 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là nông sản, dăm gỗ, gỗ nhiên liệu và mủ cao su. Hoạt động tại các cửa khẩu chủ yếu vẫn là xuất nhập khẩu chính ngạch, trong khi trao đổi cư dân biên giới có giá trị chưa lớn.

Để tạo động lực mới, tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu vực biên giới, trong đó có tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và nâng cấp, cải tạo 9 tuyến đường cấp tỉnh. Cùng với đó, theo quy hoạch, cửa khẩu Đắk Peur được định hướng nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa với Campuchia và các nước trong khu vực.

Trong giai đoạn 2026-2030, Lâm Đồng định hướng duy trì và củng cố hoạt động của các chợ biên giới, điểm trao đổi hàng hóa; nghiên cứu phát triển hệ thống kho bãi, logistics và dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực cửa khẩu. Tỉnh cũng sẽ tăng cường tổ chức hội chợ, hội nghị kết nối doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát cơ hội đầu tư tại Mondulkiri, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và du lịch.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là phát triển hệ thống logistics gắn với hai cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Peur. Theo định hướng của tỉnh, các trung tâm logistics và kho vận sẽ được hình thành phù hợp với nhu cầu từng địa phương, hướng đến phát triển logistics đa phương thức, logistics nông sản và chuỗi lạnh. Đây được kỳ vọng là nền tảng hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, bảo quản, phân phối hàng hóa trong vùng và liên vùng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng xác định cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thương mại biên giới, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Việc đồng bộ hạ tầng giao thông, cửa khẩu, chợ, kho bãi và logistics sẽ là yếu tố quan trọng để khai thác hiệu quả hơn lợi thế cửa ngõ giao thương phía Tây, từng bước thúc đẩy thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia phát triển trong thời gian tới./.