Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng

Sáng 23-10, tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Cao Đăng Vinh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành, hiệp hội, hội, các luật sư và hơn 100 đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Cao Đăng Vinh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Đăng Vinh cho biết, thực tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường gặp những tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác đầu tư, thực hiện các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, thực hiện các nghĩa vụ tài sản. Nếu không nhận diện, phòng ngừa được tranh chấp, họ có thể gặp rủi ro khi phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm gia tăng chi phí, nhất là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế, không có đội ngũ pháp chế.

Hội nghị nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận diện, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp ngay từ khi xác lập và thực hiện giao dịch theo hướng chủ động, thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng nhóm đối tượng; đồng thời, có thể mở ra kênh kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tư vấn. Ông Cao Đăng Vinh tin tưởng, hội nghị sẽ là diễn đàn trao đổi cởi mở, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố năng lực quản trị rủi ro, tăng cường khả năng tiếp cận các cơ chế giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ giải đáp câu hỏi của một đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh giới thiệu một số vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm khi đàm phán, giao kết hợp đồng; tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị cũng dành thời gian giới thiệu về: Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030; Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế). Đồng thời, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc thực tế.