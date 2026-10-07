Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 (theo Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp (Quyết định số 868/QĐ-BTP).

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Thanh nêu rõ, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, website, ứng dụng bán hàng và các nền tảng số khác đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, cùng với các cơ hội đó là những yêu cầu ngày càng cao về tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xác định, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế; quản lý doanh thu, dòng tiền, hóa đơn điện tử, dữ liệu giao dịch và chứng từ.

Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu

Việc được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật, được hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, mà còn tạo điều kiện để yên tâm mở rộng hoạt động, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định.

Do đó, Hội nghị sẽ cập nhật, phân tích các quy định pháp luật và chính sách thuế hiện hành đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, tập trung làm rõ khung pháp lý, trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong đăng ký, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ và những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện; chia sẻ về mô hình kinh doanh, kinh nghiệm chuẩn hóa chủ thể, hàng hóa, dòng tiền, dữ liệu, chứng từ, kể cả đối với hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, và các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý bán hàng đa kênh, hóa đơn điện tử, kế toán và đối soát dữ liệu.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng bán hàng và các hình thức bán hàng thông qua phiên phát sóng trực tiếp (livestream) đã trở thành kênh tiếp cận thị trường phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đặc điểm của phương thức này là mọi giao dịch đều sinh ra dữ liệu về đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và hóa đơn dẫn tới hệ quả tất yếu là công tác quản lý thuế cũng đang chuyển từ quản lý theo hồ sơ thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ.

Theo đó, TS Trần Minh Sơn cho rằng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động xác định rõ chủ thể kinh doanh và các nền tảng đang bán hàng; tổ chức dữ liệu và chứng từ ngay từ đơn hàng đầu tiên; thường xuyên đối chiếu số liệu bán hàng, thanh toán, hóa đơn trước mỗi kỳ kê khai.

TS. Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi các nội dung về khung pháp lý và những vấn đề đặt ra trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; Thương mại điện tử trong doanh nghiệp SMEs; cắt giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; hỗ trợ cộng đồng kinh doanh xuyên biên giới chuẩn hóa chủ thể - hàng hóa – dòng tiền – dữ liệu – chứng từ…