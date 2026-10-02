Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng nâng cao tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường

Chuyên gia giới thiệu các điểm mới trong tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2026. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc đề án Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn của thành phố đến năm 2030.

Trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường ngày càng gắn chặt với hiệu quả sản xuất, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện những điểm mới của tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14001:2026, từ đó rà soát hệ thống hiện hành và chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

ISO 14001:2026 tiếp tục kế thừa cấu trúc cấp cao HLS và chu trình quản lý 4 bước PDCA từ phiên bản ISO 9001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Phiên bản mới này được cập nhật để phản ánh rõ nét hơn các thách thức môi trường hiện nay như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, khan hiếm tài nguyên, kinh tế tuần hoàn và áp lực từ chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn mới đòi hỏi các tổ chức chú trọng hơn đến rủi ro khí hậu trong bối cảnh hoạt động, bổ sung yêu cầu về hoạch định và quản lý thay đổi, gắn kết rủi ro và cơ hội với các hành động quản trị; đồng thời thúc đẩy việc thiết lập các mục tiêu môi trường có thể đo lường, kiểm soát phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên.

Bên cạnh tiếp thu kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và đơn vị giàu kinh nghiệm triển khai ISO 14001:2026, từ đó nhận diện những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ phiên bản ISO 9001:2015.

Qua đó, các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn sẽ có thêm cơ sở để đánh giá mức độ sẵn sàng, xác định các nội dung cần điều chỉnh, từ đó xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động.