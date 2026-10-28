Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi ESG, nâng khả năng tiếp cận tài chính xanh

Đại diện bốn đơn vị công bố hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Tư vấn Tài chính bền vững (SCFC) đã công bố hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi ESG. Chương trình tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ đánh giá hiện trạng, cải thiện năng lực quản trị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp cận tài chính xanh.

Ộng Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc HCMC C4IR cho biết, nội dung hợp tác trọng tâm là xây dựng khung đánh giá mức độ trưởng thành về ESG, đồng thời xác định mức độ sẵn sàng tiếp cận tài chính xanh của doanh nghiệp. Kết quả đánh giá sẽ giúp nhận diện những nội dung cần cải thiện, làm cơ sở xây dựng lộ trình chuyển đổi.

Theo ông Đức Huy, trong giai đoạn đầu, chương trình lựa chọn 20 doanh nghiệp tham gia thí điểm. Các đơn vị được đánh giá thực trạng thực hành ESG, xác định những hạn chế về quản trị, dữ liệu và năng lực đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính. Từ đó, từng doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng lộ trình phù hợp với quy mô, ngành nghề và điều kiện hoạt động.

Các hoạt động hỗ trợ gồm hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng báo cáo ESG, xác định nhu cầu đầu tư và lựa chọn những hạng mục ưu tiên cải thiện. Kết quả thí điểm là cơ sở để các bên điều chỉnh, hoàn thiện mô hình trước khi mở rộng hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp.

Chương trình được triển khai theo ba bước: Xây dựng khung đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật, kiểm chứng mô hình; tổng kết, điều chỉnh và xem xét nhân rộng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng ICED, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình là cơ chế phối hợp giữa đơn vị điều phối, tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyên môn và ngân hàng. Sự phối hợp này nhằm kết nối quá trình chuyển đổi ESG với yêu cầu tiếp cận tài chính xanh.

Theo phân công, HCMC C4IR điều phối, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác. ICED phụ trách nghiên cứu, chuẩn hóa phương pháp đánh giá ESG, phân tích kết quả thí điểm và đề xuất giải pháp nhân rộng. SCFC phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá, tư vấn kỹ thuật và nâng cao năng lực thực hành ESG cho doanh nghiệp.

Chương trình hợp tác hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP Hồ Chí Minh chuyển đổi ESG, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh.

Nam A Bank tham gia với vai trò đối tác tài chính dẫn dắt, đóng góp chuyên môn về tiêu chí đánh giá, yêu cầu dữ liệu và điều kiện tiếp cận vốn. Ngân hàng phối hợp lựa chọn doanh nghiệp phù hợp, xem xét kết nối các giải pháp tài chính theo quy định và quy trình phê duyệt nội bộ.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp được hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, minh bạch dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị, qua đó cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu thẩm định của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc tham gia chương trình không đồng nghĩa doanh nghiệp được bảo đảm cấp vốn.

Chương trình hướng tới thu hút các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư và định chế tài chính trong nước, quốc tế cùng tham gia, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.