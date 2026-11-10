Hỗ trợ điều trị bằng thuốc Methadone tại cơ sở

Tư vấn cho người bệnh tại Cơ sở điều trị Methadone phường Tích Lương.

Một người bệnh (xin giấu tên) đang điều trị tại Cơ sở Methadone xã Phú Lương chia sẻ: Trước đây, sức khỏe của tôi thường xuyên mệt mỏi. Từ khi tham gia điều trị, tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Hiện, tôi vẫn duy trì công việc xây dựng, vốn đòi hỏi nhiều sức lực và sự bền bỉ. Từ khi bắt đầu điều trị đến nay, tôi không sử dụng lại ma túy. Tôi uống thuốc đều đặn hằng ngày.

Tuy nhiên, hành trình điều trị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một người bệnh tại Cơ sở Methadone phường Tích Lương, đã có khoảng 12 năm điều trị, cho biết: Tôi từng trải qua những thời điểm mệt mỏi, ngủ không sâu, thường xuyên giật mình. Khi gặp các biểu hiện này, tôi chủ động trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn, xem xét điều chỉnh liều phù hợp, thay vì tự ý thay đổi cách sử dụng thuốc.

Từ những câu chuyện thực tế có thể thấy, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào việc người bệnh uống thuốc đúng lịch, mà còn gắn liền với quá trình theo dõi, tư vấn và hỗ trợ xuyên suốt liệu trình. Tại các cơ sở điều trị, người bệnh được khám, tư vấn định kỳ. Những trường hợp gặp khó khăn do ốm đau, tai nạn hoặc phải nằm viện cũng được nhân viên y tế hướng dẫn nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn điều trị.

Cơ sở điều trị Methadone xã Phú Lương.

Theo bác sĩ Lê Thị Mai, phụ trách chuyên môn Cơ sở điều trị Methadone xã Phú Lương, ngoài duy trì cấp phát thuốc hằng ngày, khám và tư vấn định kỳ, Cơ sở còn quan tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc phát sinh vấn đề sức khỏe. Khi người bệnh phải nằm viện, nhân viên y tế hướng dẫn người nhà hoàn thiện các thủ tục cần thiết để việc điều trị Methadone được tiếp tục. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp người bệnh yên tâm, nhất là trong những thời điểm sức khỏe hoặc cuộc sống gặp trở ngại.

Bên cạnh chất lượng chăm sóc tại cơ sở, khả năng tiếp cận dịch vụ cũng là yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì điều trị lâu dài. Khi khoảng cách đi lại được rút ngắn, người bệnh thuận lợi hơn trong việc sắp xếp thời gian uống thuốc, duy trì công việc và sinh hoạt gia đình. Đây cũng là lý do nhiều địa phương quan tâm đến việc đưa hoạt động điều trị hoặc cấp phát thuốc Methadone về trạm y tế xã, phường.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, qua rà soát tại 59 xã, phường, có 42 trạm y tế chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất; 56 trạm còn thiếu trang thiết bị chuyên dụng và 53 trạm chưa đáp ứng điều kiện về nhân lực chuyên môn.

Để Methadone thực sự trở thành điểm tựa lâu dài, việc mở rộng khả năng tiếp cận cần đi đôi với nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ tại cơ sở. Bởi đằng sau mỗi liệu trình được duy trì là cơ hội để người bệnh cải thiện sức khỏe, tiếp tục lao động, gắn kết với gia đình và từng bước ổn định cuộc sống.