Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định mới

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối tượng, nguyên tắc và điều kiện di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện theo quy định với các mức hỗ trợ như sau:

1. Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ: 5.000.000 đồng/hài cốt liệt sĩ.

2. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ (tối đa 03 người): 5.000 đồng/km/người.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, chính sách mới này được thực hiện từ ngày 1-1-2027.

* Bạn đọc Y Ngơn Niê, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, đối tượng lựa chọn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 307/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau:

1. Già làng, trưởng dòng họ, người thường xuyên được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ truyền thống hoặc nghi lễ tín ngưỡng tốt đẹp của cộng đồng, dân tộc, dòng họ, thôn.

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và nhân viên quốc phòng, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân đã nghỉ hưu có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước.

4. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự, thôn đội trưởng.

5. Nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, nhà giáo, thầy thuốc, lương y, công nhân, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu được đa số đồng bào tín nhiệm.