Hỗ trợ đào tạo nghề: Người lao động có thể học ở đâu?

Hỗ trợ đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên để lấy ý kiến.

Dự thảo nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 35, khoản 5, tiết a Nghị định 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Theo dự thảo, địa phương sẽ khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để làm căn cứ lập kế hoạch, xây dựng, phân bổ kinh phí và tổ chức đào tạo.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan khảo sát nhu cầu, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục ngành, nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Việc lựa chọn nghề không chỉ căn cứ vào nhu cầu học của người lao động mà còn phải gắn với nhu cầu nhân lực, thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự thảo ưu tiên những nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và định hướng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

Chương trình đào tạo phải phù hợp với nghề, công việc người học có thể đảm nhận; nội dung, thời gian học, kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra gắn với vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng lao động.

Có thể học nghề tại doanh nghiệp, hợp tác xã

Dự thảo đề xuất khuyến khích tổ chức lớp học lưu động, lớp học tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất nhằm phù hợp hơn với điều kiện của người lao động.

Cách tổ chức này hướng đến việc gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau khóa học, đồng thời giúp người lao động thuận lợi hơn về địa điểm học và điều kiện đi lại.

Trường hợp đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, người tham gia giảng dạy phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Các cơ sở đào tạo cũng phải đăng ký thông tin chương trình vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp trước khi tuyển sinh; bảo đảm điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị. Sau khóa học, cơ sở đào tạo cập nhật kết quả và việc cấp chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu.

Người học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo chương trình đã học.

Học phí và tiền hỗ trợ được tính thế nào?

Theo dự thảo, mức hỗ trợ đào tạo được xác định theo học phí thực tế của khóa học nhưng không vượt mức trần quy định tại Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Nếu học phí thực tế thấp hơn hoặc bằng mức trần, mức hỗ trợ được tính theo học phí thực tế. Trường hợp học phí cao hơn mức trần, khoản hỗ trợ bằng mức trần; phần chênh lệch do người học hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả.

Dự thảo cũng nêu trường hợp HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn theo quy định của Nghị định.

Cơ sở đào tạo phải công khai chi phí đào tạo và học phí của từng ngành, nghề, từng khóa học trước khi tuyển sinh. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Ngoài học phí, dự thảo hướng dẫn hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí theo số ngày thực học. Ngày nghỉ, ngày lễ không được tính vào số ngày hỗ trợ và tổng số ngày được hỗ trợ không vượt thời gian thiết kế của chương trình.

Đối với tiền đi lại, việc hỗ trợ căn cứ vào nơi cư trú của người lao động, địa điểm học và các điều kiện, định mức theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Theo dự thảo, Sở GD&ĐT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Cơ sở đào tạo phải bảo đảm chất lượng khóa học, công khai mức thu, lưu giữ hồ sơ, chứng từ và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.