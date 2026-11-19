Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Theo số liệu của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), trong 10 tháng năm 2026, cả nước có 705.970 người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề ghi nhận mức tăng khá cao.

Cụ thể, có 30.008 người được hỗ trợ đào tạo, tăng 62,98% so với cùng kỳ năm 2025. Kinh phí hỗ trợ theo các quyết định đạt hơn 147,8 tỷ đồng, tăng 74,04%.

Cùng với hỗ trợ tài chính và đào tạo nghề, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, có gần 2,35 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 30,19% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu phân tích cơ cấu người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cho thấy tỷ lệ người không có bằng cấp, chứng chỉ vẫn chiếm đa số.

Trong quý 3 năm 2026, nhóm này chiếm 61,2% tổng số người nộp hồ sơ; người có trình độ đại học chiếm 19%, cao đẳng chiếm 7,3%, trung cấp chiếm 7% và người có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp chiếm 5,5%.

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm cho biết, Luật Việc làm sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 với nhiều đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách bảo hiểm thất nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và người sử dụng lao động.

Theo ông Trần Tuấn Tú, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp được định hướng theo hướng không chỉ hỗ trợ người lao động khi mất việc làm thông qua trợ cấp thất nghiệp mà còn chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề.

Qua đó, giúp người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, thích ứng với yêu cầu của thị trường và sớm quay trở lại làm việc.

Các quy định mới cũng hướng tới mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, tăng cường phòng ngừa thất nghiệp và tạo thuận lợi, linh hoạt hơn trong tiếp cận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cả người lao động và người sử dụng lao động./.