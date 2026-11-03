Hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện: Đưa chính sách đến gần người dân

Thực hiện Công văn số 4996/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từ ngày 10-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã phối hợp với bệnh viện, chính thức đưa quầy hỗ trợ vào hoạt động. Mô hình được thí điểm trong 3 tháng cuối năm 2026, áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Hoàn tất hồ sơ khai sinh ngay khi mẹ và bé còn nằm viện

Có mặt tại quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ở sảnh A, tầng 1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh Hoàng Hải Dương (sinh năm 1999, trú tại phường Tây Mỗ) đang chăm chú hoàn thiện từng mục thông tin theo hướng dẫn của nhân viên Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Chỉ ít phút sau, hồ sơ khai sinh cho con anh đã được tiếp nhận.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, chưa nắm rõ cách kê khai. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công, quá trình hoàn thiện hồ sơ rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 15 phút. Khoảng thời gian này khá nhanh, giúp gia đình tiết kiệm công sức, thuận lợi hơn nhiều”, anh Dương chia sẻ.

Anh Hoàng Hải Dương (áo kẻ, đeo khẩu trang) trao đổi thông tin kê hồ sơ khai sinh với nhân viên Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Thảo Hương

Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tính đến ngày 31-10, quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện đã tiếp nhận 325 hồ sơ. Trong đó, 207 hồ sơ đã có kết quả, 118 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý; chưa có hồ sơ nào quá hạn giải quyết mà chưa có kết quả. Việc triển khai mô hình giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, nhanh chóng hơn, đồng thời tối ưu hóa quy trình thực hiện thủ tục cho các gia đình sau sinh.

TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin thêm: Để mô hình vận hành hiệu quả, bệnh viện đã điều chỉnh quy trình cấp giấy chứng sinh. “Trước đây, giấy chứng sinh thường được cấp trước thời điểm gia đình làm thủ tục ra viện. Nay bệnh viện bảo đảm trẻ được cấp giấy chứng sinh sớm, để gia đình có thể đăng ký khai sinh ngay khi mẹ và bé còn lưu viện. Nhận giấy chứng sinh xong, gia đình chỉ cần sang quầy hỗ trợ bên cạnh để hoàn thiện hồ sơ”.

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp và nhân viên các khoa, phòng có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh các bước cần thiết, đồng thời rà soát, đối chiếu thông tin để bảo đảm chính xác. Với những gia đình sinh con lần đầu, nhân viên bệnh viện và cán bộ hành chính công hướng dẫn từng bước, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, hạn chế những sai sót, vướng mắc có thể khiến quá trình giải quyết bị kéo dài.

Qua thời gian triển khai, nhiều gia đình đến sinh con tại bệnh viện và sử dụng dịch vụ đánh giá cao tính thuận tiện của mô hình, đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ hành chính công và nhân viên bệnh viện trong từng thao tác kê khai, hoàn thiện thủ tục.

Một số gia đình sinh con lần thứ hai, thứ ba cũng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với những lần sinh trước. Thay vì phải chờ xuất viện rồi mới đến cơ quan hành chính thực hiện thủ tục, nay họ có thể hoàn thiện hồ sơ ngay trong thời gian lưu viện. TS Linh lưu ý, việc sử dụng dịch vụ hoàn toàn theo nhu cầu, không bắt buộc. Tất cả sản phụ đến bệnh viện đều được tư vấn về khả năng làm thủ tục khai sinh ngay trong thời gian lưu viện.

Quầy hỗ trợ đăng ký hồ sơ khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hoạt động trong giờ hành chính. Ảnh: Thảo Hương

Liên thông hồ sơ, thuận tiện nhận kết quả tại nơi cư trú

Chị Trần Thu Hằng, nhân viên Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, quầy hỗ trợ làm việc theo khung giờ hành chính. Tại đây, 2 nhân viên hỗ trợ người dân kê khai trên máy tính xách tay, 2 nhân viên tiếp nhận hồ sơ sau khi kê khai xong. Bệnh viện bố trí thêm 2 ki-ốt để người dân tự thực hiện thủ tục, kể cả khi không có nhân viên túc trực, cùng các bảng hướng dẫn dễ nhận biết.

“Sau khi sinh con, người dân chỉ cần mang giấy chứng sinh và thông tin tài khoản VNeID đến quầy để được hướng dẫn, hỗ trợ kê khai trực tiếp. Nếu bố mẹ chưa nắm rõ cách làm, nhân viên sẽ hướng dẫn ngay trên máy tính. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 15-20 phút”, chị Hằng nói.

Hiện quầy tiếp nhận nhận được hồ sơ của người dân thuộc 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Sau khi nộp hồ sơ một lần tại bệnh viện, gia đình có thể nhận kết quả tại UBND xã, phường nơi cư trú hoặc đăng ký nhận tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Gia đình cũng có thể chủ động chuẩn bị giấy chứng sinh trước ngày ra viện, hoặc gửi thông tin giấy chứng sinh xuống quầy để được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.

Theo chị Hằng, cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn đồng hành cùng người dân đến khi nhận kết quả. Mỗi hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đều có mã tiếp nhận và thời hạn trả kết quả, nhưng nhiều người chưa biết cách tra cứu nên phải chờ đợi mà không rõ hồ sơ đang ở khâu nào. Vì vậy, cán bộ hướng dẫn người dân theo dõi tiến độ trên ứng dụng iHanoi, tại mục “Dịch vụ công của tôi”; khi cần, cán bộ trực tiếp tra cứu giúp.

Trong quá trình kê khai, vướng mắc thường gặp là một số thông tin phục vụ thủ tục liên thông, như đăng ký kết hôn, chưa được tích hợp hoặc cập nhật trên VNeID. Khi đó, cán bộ hướng dẫn người dân liên hệ công an địa phương để cập nhật. Một số trường hợp chưa đăng ký tạm trú hoặc chưa có thông tin thường trú tại Hà Nội trên hệ thống cũng cần bổ sung dữ liệu cư trú để đủ điều kiện làm thủ tục.

TS Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 3 cho biết, hệ thống của Trung tâm đã kết nối 130 điểm tiếp nhận tại 126 xã, phường. Hồ sơ đăng ký khai sinh tiếp nhận tại bệnh viện được chuyển đến đúng địa phương nơi gia đình đăng ký.

Mô hình cũng giúp các ông bố chủ động làm thủ tục cho con ngay trong thời gian chăm sóc vợ và bé tại bệnh viện, thay vì chờ xuất viện mới tìm hiểu, thực hiện. Đồng thời cũng là bước đi thiết thực triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.