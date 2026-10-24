Hỗ trợ cụ bà đi lạc 3 ngày trở về nhà an toàn

Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một cụ bà 66 tuổi đi lạc từ TP Cần Thơ trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Trước đó, chiều tối 19/10, Công an xã Vĩnh Mỹ tiếp nhận tin báo về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà tại khu vực ấp An Nghiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, động viên, đưa bà về trụ sở chăm sóc sức khỏe và bố trí chỗ nghỉ ngơi.

Công an xã Vĩnh Mỹ chủ động liên hệ gia đình, phối hợp đưa bà T. trở về nhà an toàn (Ảnh: CACC)

Qua xác minh, người phụ nữ là bà H.T.T. (66 tuổi, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ). Bà T. tự đi xe đạp rời nhà rồi bị lạc suốt 3 ngày, vượt quãng đường gần 70km để đến Cà Mau.

Trong những ngày lang thang, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước cửa các cửa hàng.

Khi tiếp nhận, nhận thấy bà trong tình trạng mệt mỏi, hoang mang, lực lượng công an đã quan tâm chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân để tìm cách liên hệ người thân.

Sau khi xác định được thông tin, Công an xã Vĩnh Mỹ chủ động liên hệ gia đình, phối hợp đưa bà T. trở về nhà an toàn.