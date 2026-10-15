Hỗ trợ công dân hoàn trả hơn 360 triệu đồng nhận chuyển khoản nhầm

Trước đó, ngày 23/9/2026, tài khoản ngân hàng Agribank của ông Lê Hoàng Nam, ngụ Ấp 15, xã Vĩnh Mỹ, bất ngờ nhận được số tiền 367,6 triệu đồng.

Qua kiểm tra thông tin giao dịch, nhận thấy đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, ông Lê Hoàng Nam đã trình báo và phối hợp với công an xã để xác minh, làm rõ sự việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Mỹ xác định số tiền trên thuộc về ông Quách Quốc Nam, thường trú tại ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Sau khi được lực lượng công an hướng dẫn, ông Lê Hoàng Nam thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm theo đúng quy định.

Ông Lê Hoàng Nam (bìa phải) hoàn trả số tiền 367,6 triệu đồng nhận chuyển khoản nhầm cho ông Quách Quốc Nam, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ vào ngày 14/10.

Qua vụ việc, Công an xã Vĩnh Mỹ khuyến cáo: Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, phối hợp xác minh và thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định.

Đối với người nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh, không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiếp khoản tiền khi chưa làm rõ giao dịch.

Ngoài ra, Công an xã Vĩnh Mỹ cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả vờ chuyển nhầm tiền rồi yêu cầu hoàn trả vào tài khoản của người thứ ba; thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ công an để yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin bảo mật, truy cập đường link lạ hoặc chuyển thêm tiền.

Khi gặp tình huống này, người dân cần xác minh qua kênh chính thức của ngân hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ và kịp thời trình báo cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe doạ hoặc chiếm đoạt tài sản./.