Hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài

Sáng 4/11, tại TP Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2026 với chủ đề “Cùng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới”.

Diễn đàn là một trong những hoạt động chính thức đầu tiên triển khai Chương trình Go Global giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ rõ hơn về mục tiêu của Chương trình, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết, ở hạ tầng hỗ trợ phổ cập, Go Global đặt mục tiêu đào tạo tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh quốc tế; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Ở tầng hỗ trợ chuyên sâu, Go Global đặt mục tiêu có tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện để đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán và sáp nhập (M&A).

Đồng thời, Chương trình hướng tới hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược, gắn trực tiếp với mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Cũng theo ông Vũ Bá Phú, Go Global sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo cả hành trình thay vì chỉ hỗ trợ theo từng sự kiện: “Hành trình này bắt đầu từ nâng cao nhận thức; chuẩn hóa thương hiệu, sản phẩm để tăng mức độ sẵn sàng; thâm nhập, tìm kiếm và lựa chọn thị trường, đối tác, mở kênh bán hàng; mở rộng đầu tư, liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giai đoạn cuối hướng tới nâng cao khả năng dẫn dắt thông qua phát triển thương hiệu quốc tế và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu".

Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 – 2030 (Go Global) được ký quyết định phê duyệt và ban hành ngày 6/4/2026.

Mục tiêu trọng tâm là gia tăng sự hiện diện của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững cả về quy mô lẫn chất lượng thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Từ kinh nghiệm quốc tế, tại sự kiện, ông Marco Foerster, Đối tác điều hành tại Stratburg, Trưởng đại diện Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam tại Hà Nội cho rằng, doanh nghiệp có thể đặt trọng tâm vào ba giai đoạn phát triển.

Cụ thể, giai đoạn đầu là thử nghiệm. Ở năm đầu tiên, doanh nghiệp nên xác thực nhu cầu thị trường thông qua việc xuất khẩu nhỏ lẻ qua các nhà phân phối, bán trực tuyến, tham gia hội chợ thương mại, kết nối qua văn phòng thương mại với chi phí cố định.

Giai đoạn hai là thành lập. Trong hai năm tiếp theo, doanh nghiệp nên tiến tới mở văn phòng đại diện hoặc tìm đối tác địa phương, đăng ký thương hiệu, tuân thủ chuẩn mực bản địa, tuyển dụng nhân sự địa phương đầu tiên. Mục tiêu là dùng doanh thu nội địa tại thị trường đó để bù đắp chi phí vận hành.

Giai đoạn ba là nhân rộng. Từ năm 3 trở đi, doanh nghiệp sẽ tiến tới mở rộng quy mô kinh doanh, làm chủ thị trường thông qua trợ giá, liên doanh, M&A, xây dựng nhà kho/nhà máy địa phương và biến thị trường đó thành trung tâm kết nối các đối tác.

Ông Marco Foerster, Đối tác điều hành tại Stratburg, Trưởng đại diện Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Từ tham gia thị trường đến xây dựng vị thế

Tại Diễn đàn, khẳng định về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, một số doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu riêng, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xuất khẩu được nhiều hàng hóa hơn, mà là từng bước nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thế giới: từ tham gia thị trường đến xây dựng vị thế.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Chương trình Go Global đồng bộ, lấy kết quả làm thước đo. Bộ Công Thương sẽ phát huy vai trò đầu mối, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình của Chương trình thành các kế hoạch hành động; tiếp tục tiên phong trong phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế; các bộ, ngành chủ động kết nối các chính sách thuộc phạm vi quản lý, nhất là về phát triển doanh nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư và hội nhập.

Thứ hai, vai trò chủ động của địa phương cần được phát huy tốt hơn. Theo Quyết định 626/QĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành Chương trình Local Go Global trong năm 2026; đến nay đã có 18 địa phương ban hành.

Nghi thức khởi động Chương trình Go Global. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thông qua Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái kỳ vọng, Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global được hình thành sẽ kết nối hiệu quả năng lực của các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế.

Mỗi đối tác cần xác định rõ thế mạnh, phạm vi đóng góp, chủ động chia sẻ thông tin, cơ hội và cùng Bộ Công Thương, các địa phương xây dựng cách thức tiếp nhận, kết nối và theo dõi nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.

Các cơ quan đại diện Việt Nam và hệ thống Thương vụ ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, kết nối đối tác và xử lý khó khăn phát sinh. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đã có kinh nghiệm quốc tế dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI và các đối tác công nghệ, phân phối quốc tế.

Thứ tư là sự chủ động và năng lực vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, cải tiến thiết kế, tạo sự khác biệt cho sản phẩm và xây dựng uy tín với đối tác, khách hàng.

Cùng với việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp cần quan tâm bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng mạng lưới phân phối và từng bước nâng cao khả năng kiểm soát các khâu có giá trị trong chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng kỳ vọng các doanh nghiệp chủ động phản ánh nhu cầu, khó khăn và đề xuất cụ thể trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế, để các cơ quan quản lý, hiệp hội và đối tác có thể hỗ trợ đúng trọng tâm.

"Nhà nước kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; đối tác cùng đồng hành; doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể tạo ra giá trị. Đó là tinh thần tôi mong muốn chúng ta cùng thực hiện," Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhận định.

Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Là một trong những địa phương đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, TP Bắc Ninh cũng đang tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Bắc Ninh, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, bao gồm đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường cung cấp thông tin, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và các tiêu chuẩn quốc tế để giúp doanh nghiệp giảm chi phí cũng như rủi ro xuất khẩu.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp FDI và tập đoàn lớn; hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, công nghệ quản trị để từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Địa phương cũng sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và mặt hàng: từ đa dạng hóa phương thức sản xuất, xúc tiến thương mại, kinh doanh đến hỗ trợ xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.

Hệ thống tài chính – ngân hàng thành phố sẽ phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và các công cụ phòng ngừa rủi ro trong giao dịch xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp Go Global. Trong đó, thành phố tập trung vào xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, thực chất với sự tham gia của cơ quan quản lý, ngân hàng, hiệp hội, các tổ chức tư vấn và đối tác quốc tế; chú trọng nâng cao năng lực kết nối và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác quốc tế cho doanh nghiệp.

“TP Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động phục vụ, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp để tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan quản lý và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, chương trình Go Global sẽ tạo động lực thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn xa và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới," Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Bắc Ninh nhận định.

Cũng tại Diễn đàn, Bộ Công Thương đã công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại - Văn phòng Chương trình với các đối tác.

Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.