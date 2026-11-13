Hỗ trợ các hộ dân ứng phó sạt lở khu vực Cửa Lở, Quảng Ngãi

Bờ đất, bờ cát sạt lở nặng tiến sát vào khu vực dân cư bên trong. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Mưa lớn kéo dài, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi hàng chục mét bờ đất, bờ cát tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đời sống và sinh kế của người dân địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú thông tin, địa phương đã kịp thời hỗ trợ thu dọn ngư lưới cụ giúp các hộ dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chủ động di dời, không ở lại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lũ cực đoan.

Chăng dây, cắm biển cảnh báo hạn chế người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra tổng thể hiện trạng khu vực Cửa Lở, xem xét triển khai phương án nạo vét thông luồng, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhằm hạn chế tình trạng đất bị cuốn trôi, bảo vệ khu dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài hơn 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 50 m. Nhiều cây dương liễu, dừa lâu năm gắn bó với đời sống người dân bị bật gốc, cuốn trôi; bờ sông xuất hiện những vết sạt nham nhở, đứt gãy. Đáng lo ngại, có vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân chưa đầy 4 m, khiến các hộ sống trong khu vực luôn thấp thỏm, lo âu trước nguy cơ đất tiếp tục bị cuốn trôi.

Bờ đất, bờ cát sạt lở nặng tiến sát vào khu vực dân cư bên trong. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Bà Trần Thị Đù (74 tuổi), trú thôn Tân Mỹ cho biết, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa bao giờ gây thiệt hại nghiêm trọng như đợt mưa lũ năm nay. Dòng nước chảy xiết cuốn theo đất, cát sạt xuống từng mảng lớn, cây cối và cả cầu tạm cũng bị phá hủy.

Không chỉ đe dọa nhà cửa, sạt lở còn khiến người dân mất đi không gian sản xuất, nguồn thu nhập vốn có. Anh Trần Minh Duy Em (37 tuổi) chia sẻ, trước đây, bãi cát tại khu vực Cửa Lở trải dài hàng trăm mét về phía giữa sông. Người dân tận dụng diện tích này để trồng dừa, dựng lưới vó đánh bắt cá, tôm, phục vụ cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, qua các đợt mưa lũ, toàn bộ bờ cát đã bị “nuốt chửng”, sinh kế bao đời cũng mất theo. Anh mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố, bảo vệ khu dân cư, hạn chế tình trạng xâm thực, giúp người dân ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Bờ đất, bờ cát sạt lở nặng tiến sát vào khu vực dân cư bên trong. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Trước diễn biến sạt lở phức tạp, lực lượng chức năng địa phương đã căng dây cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao, hạn chế người dân qua lại nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn; duy trì thường xuyên quân số để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Anh Đặng Thành Truân, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú chia sẻ, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để xác định mức độ sạt lở, theo dõi các vết nứt và phạm vi đất bị cuốn trôi. Trên cơ sở đó, sẽ kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy, tham mưu UBND xã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời, chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết.

Dương liễu nhiều năm tuổi bị sạt trượt xuống sông. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Trước đó, ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở tại khu vực Cửa Lở, xã An Phú. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm; sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.