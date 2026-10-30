Hỗ trợ cá chim giống cho người dân xã Phong Thổ

Đây là hoạt động thuộc mô hình "Sản xuất, cung ứng thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Phong Thổ", nằm trong Kế hoạch khuyến nông cấp tỉnh năm 2026. Tham gia mô hình, 3 hộ dân được hỗ trợ 7.500 con cá chim giống và 3.375kg thức ăn công nghiệp. Các hộ đều có đủ điều kiện về đất đai, ao nuôi, nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn tỉnh và đơn vị cung ứng cấp phát cá chim giống cho các hộ dân.

Người dân phấn khởi khi được nhận cá chim giống.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn tỉnh cấp phát thức ăn công nghiệp cho các gia đình.

Thông qua mô hình, người dân được hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, từng bước nâng cao trình độ sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, mô hình hướng tới hình thành chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm cho các cơ sở giáo dục, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp địa phương, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và khả năng áp dụng thực tế để duy trì, nhân rộng mô hình.