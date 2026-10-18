Hỗ trợ bảo đảm quyền của nghệ sĩ biểu diễn

Trên thực tế, một hoạt động biểu diễn có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng giá trị của phần trình diễn vẫn tiếp tục được khai thác qua bản ghi âm, ghi hình, phát trên truyền hình và các nền tảng số. Nếu thiếu thông tin, công cụ và nguồn lực theo dõi, nghệ sĩ khó nắm bắt đầy đủ việc tác phẩm biểu diễn của mình được sử dụng ở đâu, trong phạm vi nào và quyền lợi liên quan được thực hiện ra sao. Bởi vậy, bảo vệ quyền của nghệ sĩ là một phần thiết yếu trong lao động sáng tạo nghệ thuật và phát triển công nghiệp âm nhạc.

Hướng hoạt động của APPA-CMC là chuyên nghiệp hóa công tác quản lý quyền thông qua nền tảng dữ liệu số, hỗ trợ tiếp nhận thông tin, theo dõi việc khai thác, đối soát và phân phối tiền bản quyền trong phạm vi được ủy quyền. Trung tâm đã được tư vấn hệ thống quản lý dữ liệu hiện đại cùng chuyên môn vận hành từ Liên đoàn Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc (FKMP) và thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế. Điều này mở ra cơ hội để quyền lợi của nghệ sĩ Việt Nam được quan tâm ở phạm vi rộng hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả của một thiết chế quản lý còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, quy trình minh bạch và niềm tin của nghệ sĩ. Phạm vi ủy quyền cần được xác định rõ ràng, tôn trọng sự tự nguyện và các thỏa thuận hợp pháp. Việc quản lý, thu và phân phối tiền bản quyền phải có căn cứ, giúp nghệ sĩ theo dõi được quyền lợi của mình. Như thế APPA-CMC mới trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ với các đơn vị khai thác âm nhạc, góp phần đưa quyền của nghệ sĩ biểu diễn từ quy định pháp luật vào thực tiễn, tạo môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, công bằng để nghệ sĩ yên tâm sáng tạo.