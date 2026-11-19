Đại diện gia đình 4 hộ nghèo được trao tặng xe máy, tạo sinh kế

Trao xe gắn máy

Cách đây chưa lâu, thông qua mô hình sinh kế, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy trao 4 chiếc xe gắn máy cho 4 hộ nghèo trên địa bàn; hoàn thiện thủ tục đăng ký xe, làm phương tiện cho các hộ dân hành nghề phù hợp, tạo thu nhập, vươn lên thoát nghèo. “Tôi được nhận xe máy đã đăng ký hành nghề Grab mấy tháng nay, kiếm được 150.000 - 200.000 đồng/ngày, trang trải sinh hoạt gia đình khá ổn”, đại diện một hộ dân chia sẻ.

Thông qua các nguồn vốn của các tổ chức khác nhau, các cấp hội, đoàn thể thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ nhiều hộ dân vay tín chấp, lãi suất ưu đãi, phát triển kinh tế hộ gia đình, cho con cái học hành. “Điển hình, 221 thành viên Hội Cựu chiến binh phường vay vốn dư nợ hơn 13 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau. Nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm được vay mức 50 - 100 triệu đồng/hộ, thời hạn 5 năm, lãi suất ưu đãi. Qua đó, các hội viên có điều kiện sửa chữa tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ, ổn định kinh tế; những hội viên khác trên địa bàn làm dịch vụ du lịch, kinh doanh, buôn bán nhỏ chăn nuôi gia cầm, trồng rau sạch. Các mô hình sản xuất, kinh doanh đã mang lại thu nhập ổn định, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định”, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường chia sẻ. Cùng với đó, vốn nước sạch vệ sinh môi trường có mức vay hỗ trợ 20 - 50 triệu đồng/hộ giúp hội viên cải thiện điều kiện sinh hoạt gia đình; vốn vay học sinh, sinh viên tạo điều kiện cho con cái trang trải chi phí học đại học, học nghề. Thông qua các nguồn vốn vay hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo hội viên cựu chiến binh trên địa bàn giảm đáng kể. Hội viên Hội Cựu chiến binh phường không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ trung bình chiếm 60%, khá 40%.

Tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh phường Phú Thủy dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Hỗ trợ an sinh

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp 12 tổ dân phố (TDP) trên địa bàn hỗ trợ gần 500 phần quà của tỉnh, địa phương, nhà hảo tâm, hộ gia đình đóng góp cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Phần quà tuy nhỏ nhưng động viên cho nhiều người, học sinh vươn lên. Đặc biệt, cơ quan này cùng TDP 4 vận động các mạnh thường quân trao tặng 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hội.

Trước đó, hộ ông Phạm Thanh Cường thuộc diện nghèo TDP 4 được xây căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân. 2 hộ khác hoàn cảnh khó khăn ở TDP này cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng sửa chữa nhà ở. “Tổ dân phố cùng Ban Công tác Mặt trận tích cực vận động các mạnh thường quân, đảng viên trên địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khá giả hỗ trợ hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn”, bà Lê Thị Bạch Phượng, Tổ trưởng TDP 4 chia sẻ.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường huy động các nguồn vốn khác nhau từ xã hội hóa đã sửa chữa 12 nhà văn hóa TDP, nâng cấp hệ thống thoát nước, đường bê tông xi măng, camera an ninh, điện chiếu sáng công cộng, phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân. Thông qua vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ gần 1.000 suất quà cho người yếu thế, nạn nhân chất độc da cam dịp lễ, tết; mừng thọ 477 cụ cao tuổi, số tiền gần 350 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, tiên phong các phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư các TDP. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn dân cư, hỗ trợ xóa nghèo bền vững”.