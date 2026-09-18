Hỗ trợ 7 tỷ đồng xây 100 căn nhà cho hộ khó khăn tại An Giang

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các địa phương.

Chiều 18/9, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi động dự án “Hỗ trợ kinh phí xây 100 căn nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang”.

Dự án triển khai xây mới 100 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường, gồm: Châu Phong, Tân An, Vĩnh Hậu, Hòa Lạc, Sơn Kiên, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Vĩnh Điều, Đông Thái, Tây Yên, An Biên, Gò Quao, An Phú, An Minh và Tịnh Biên.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng, diện tích tối thiểu 32m² theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Tổng kinh phí xây dựng 7 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Latter-day Saint Charities (LDSC).

Tổ chức LDSC tiếp tục phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang triển khai dự án “Xây mới và sửa chữa 6 nhà vệ sinh trường học” tại xã Gò Quao và xã Vĩnh Bình với tổng vốn 6,6 tỷ đồng.