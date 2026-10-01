CAP Hai Bà Trưng hỗ trợ 500 phần quà thiết thực đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Chương trình mang tên “Lan tỏa yêu thương – Trao gửi nghĩa tình” được tổ chức nhằm kịp thời hỗ trợ, giảm bớt một phần áp lực sinh hoạt cho người bệnh và gia đình. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tận tay 500 bao gạo cùng nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Toàn bộ số quà tặng này được phân bổ trực tiếp đến các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú, ngoại trú tại bệnh viện.

Thực tế công tác khám chữa bệnh cho thấy, đối với các bệnh nhân mắc bệnh lý về thận, phác đồ điều trị thường kéo dài, nhiều trường hợp phải chạy thận nhân tạo định kỳ. Việc điều trị dai dẳng không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn tạo gánh nặng lớn về kinh tế đối với gia đình người bệnh. Do đó, hoạt động hỗ trợ lương thực, vật tư tại chỗ mang lại giá trị thực tiễn cao, giúp người bệnh tiết giảm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày để yên tâm bám trụ điều trị.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, để triển khai đợt trao quà quy mô này, lực lượng Công an và bệnh viện đã nhận được sự đồng hành tích cực từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân và mạng lưới tình nguyện viên. Điểm đáng ghi nhận là toàn bộ kinh phí, hiện vật đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Nhiều tổ chức, cá nhân khi tham gia đóng góp đã đề nghị không công khai danh tính, với mục tiêu duy nhất là nguồn lực hỗ trợ được chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Công tác tổ chức trao quà diễn ra khẩn trương, khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quy trình khám chữa bệnh chung của Bệnh viện Thận Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên Công an phường cùng các tình nguyện viên đã tổ chức bốc xếp, vận chuyển và phân phát hàng hóa. Đối với những bệnh nhân có sức khỏe yếu, hạn chế khả năng đi lại, lực lượng chức năng đã trực tiếp mang quà đến tận giường bệnh để bàn giao.

Hoạt động phối hợp giữa Công an phường Hai Bà Trưng và Bệnh viện Thận Hà Nội đã cụ thể hóa công tác an sinh xã hội bằng những phần việc thiết thực. Nhân dịp này, đại diện Công an phường đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể đã đồng hành cùng chương trình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, triển khai thêm nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng hiệu quả trên địa bàn trong thời gian tới.