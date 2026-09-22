Hỗ trợ 50 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ

Em Ên (SN 2017, trú tại làng Ia Gri) được hỗ trợ 10 triệu đồng. Em mồ côi bố, mẹ sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động. Ên cùng các em sống nhờ bà ngoại. Dù đã 68 tuổi, bà vẫn phải làm thuê để chăm lo các cháu.

Chủ tịch UBND xã Biển Hồ Trịnh Văn Sang (bìa phải) và ông Nguyễn Đình Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Anh Quân Phát (bìa trái) thăm hỏi gia đình em Ên. Ảnh: Lạc Hà

Còn em Ksor Đức (SN 2009, trú tại làng Têng) được hỗ trợ 10 triệu đồng. Đức sinh ra bị khuyết 2 tay và 1 chân. Bố bỏ đi biệt tích khi em mới 1 tháng tuổi, mẹ một mình nuôi 4 người con. Gia đình không có điều kiện nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Em Đánh (SN 2013, trú tại làng Chư Đang Ya) được hỗ trợ 20 triệu đồng. Năm 3 tuổi, em mắc bệnh xơ gan. Gia đình Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê của bố mẹ.

Em Nguyễn Tiến Thành (SN 2017, trú tại thôn 1) cũng nhận được 10 triệu đồng. Thành mồ côi bố, mẹ đi biệt tích. Em sống cùng người anh trai mắc bệnh lupus ban đỏ. Hai anh em sống nương tựa nhau với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tiếp nhận sự hỗ trợ, đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm của nhà tài trợ. Những phần quà thiết thực là nguồn động viên, giúp các em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.