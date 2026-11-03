Hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Để được xem xét, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai, nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của quỹ.

Việc xét chọn ưu tiên các dự án khả thi, có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược cũng được ưu tiên xem xét.

Thời gian hỗ trợ tính từ khi quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, tối đa 5 năm.