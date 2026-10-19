Hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính

Mục tiêu trên được đưa ra tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 19/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn tài chính, tạo điều kiện để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế, nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng đề nghị hai cơ quan tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô và hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong kết nối hội viên; khuyến khích ngân hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, giúp phụ nữ tiếp cận và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh kết nối giữa ngân hàng, doanh nghiệp và hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh; nâng cao kiến thức, năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và huy động nguồn lực ngành ngân hàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, thúc đẩy tài chính toàn diện và bình đẳng giới.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chúc mừng các nữ đại biểu nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Phó Thủ tướng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô và hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong kết nối hội viên; khuyến khích các ngân hàng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ phù hợp, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và nữ hội viên sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và huy động nguồn lực ngành Ngân hàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tài chính toàn diện, bình đẳng giới.

Mở rộng tiếp cận vốn, nâng cao năng lực tài chính cho phụ nữ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, những năm qua, sự phối hợp giữa ngành ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giúp đưa nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến với hàng triệu hội viên và hộ gia đình.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu

Thông qua hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội Phụ nữ đã tham gia quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và trả nợ.

Đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, đến ngày 30/9/2026, gần 9.200 tổ vay vốn Agribank do các cấp Hội Phụ nữ quản lý có gần 157.000 thành viên, với tổng dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

Theo Thống đốc, bên cạnh hỗ trợ tiếp cận vốn, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật và kiến thức tài chính, giúp hội viên lựa chọn kênh vay vốn chính thức, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn "tín dụng đen" từ cơ sở.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các điểm cầu thuộc 15 Ngân hàng Nhà nước Khu vực, 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính cần được thực hiện toàn diện hơn. Phụ nữ không chỉ cần nguồn vốn mà còn cần kiến thức, kỹ năng và công cụ để sử dụng nguồn lực hiệu quả, an toàn.

Trên cơ sở đó, Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào bốn định hướng trọng tâm.

Trước hết, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ tài chính chính thức, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý. Đến năm 2030, chương trình phấn đấu hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác.

Cùng với mở rộng tín dụng, chương trình chú trọng phát huy mạng lưới Hội Phụ nữ và hệ thống tổ chức tín dụng trong kết nối chính sách với thực tiễn; tăng cường hướng dẫn thủ tục, phát triển dịch vụ tài chính phù hợp và kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, hội viên sản xuất, kinh doanh.

Một trọng tâm khác là thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Theo đó, phụ nữ sẽ được hỗ trợ nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng sử dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo tài chính. Chương trình phấn đấu 100% tổ trưởng các tổ vay vốn được trang bị kỹ năng số theo lộ trình.

Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường đào tạo kiến thức quản trị, khởi nghiệp, tài chính; huy động nguồn lực triển khai các chương trình an sinh xã hội như "Mẹ đỡ đầu", "Kết nối yêu thương", gắn hỗ trợ phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh khu vực và tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và kết quả thực hiện. Chương trình sẽ được đánh giá hằng năm, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết năm 2030, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức, dàn trải.

Lấy nhu cầu của phụ nữ làm trung tâm

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, chương trình phối hợp được triển khai trong thời điểm cả nước tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu

Hiện Trung ương Hội đang triển khai hai đề án của Chính phủ, gồm Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 và Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035.

Theo bà Thủy, việc thực hiện các đề án đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức Hội, ngành ngân hàng và các cơ quan liên quan nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị lấy nhu cầu chính đáng của phụ nữ làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển kinh tế và nâng cao đời sống phụ nữ làm thước đo. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động của tổ chức Hội trong kết nối nguồn lực, đổi mới phương thức phối hợp theo hướng rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Tại sự kiện, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các điểm cầu thuộc 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực và 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.