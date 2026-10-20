Hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh của phụ nữ tiếp cận vốn giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 19/10/2026. (Ảnh: SBV)

Ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo Ban tổ chức, chương trình đánh dấu bước chuyển trong phương thức hỗ trợ tài chính cho phụ nữ: từ tập trung đưa vốn tín dụng đến hội viên thông qua các chương trình ủy thác sang mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính, kết hợp tín dụng với nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số và kết nối thị trường.

Đây cũng là yêu cầu được Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh tại lễ ký kết. Theo Phó Thủ tướng, phụ nữ cần được tạo điều kiện để không chỉ thụ hưởng chính sách mà thực sự trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho xã hội. Để đạt mục tiêu này, nguồn vốn phải gắn kết với công nghệ và kỹ năng quản trị.

"Sự hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới cần hướng trọng tâm vào việc kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ, trong đó vốn tín dụng phải gắn với tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường". Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Chủ trì lễ ký, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết những năm qua, sự phối hợp giữa ngành ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến hàng triệu hội viên phụ nữ, góp phần lớn vào giải quyết việc làm và đóng góp tăng trưởng kinh tế.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, đến ngày 30/9/2026, hệ thống Agribank có gần 9.200 tổ vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quản lý, với gần 157.000 thành viên và dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

Thống đốc đánh giá, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, nhu cầu tài chính của phụ nữ không còn giới hạn ở các khoản vay phục vụ sinh kế. Phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn cần những sản phẩm tài chính phù hợp với quy mô hoạt động, chu kỳ kinh doanh và khả năng quản trị.

Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố. (Ảnh: SBV)

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: "Điểm mới của giai đoạn này là huy động sự tham gia sâu rộng hơn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, qua đó hình thành mạng lưới hỗ trợ đa dạng, đồng bộ hơn cho phụ nữ".

Theo đó, chương trình không chỉ dựa vào hai kênh tín dụng truyền thống là Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank, mà mở rộng sự tham gia của các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán.

Việc mở rộng này tạo cơ sở để phát triển các sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng nữ, từ phụ nữ nghèo, phụ nữ ở địa bàn khó khăn đến hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý.

“Các cấp Hội cần chủ động phối hợp với hệ thống ngân hàng tại địa phương, cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch, nhiệm vụ, mô hình và sản phẩm phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, đánh giá hiệu quả phối hợp không chỉ bằng số lượng hoạt động, quy mô nguồn vốn, mà quan trọng hơn là số phụ nữ được thụ hưởng, số việc làm được tạo ra, số mô hình kinh tế phát triển bền vững, thu nhập và đời sống của phụ nữ được nâng lên”. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáng chú ý, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác.

Bên cạnh mở rộng tín dụng, chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 đặt trọng tâm vào nâng cao kiến thức tài chính, quản trị tài chính và kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng số cho phụ nữ.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức tín dụng và cơ sở đào tạo, trong đó có Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chương trình hướng tới mục tiêu 100% tổ trưởng các tổ vay vốn được trang bị kỹ năng số theo lộ trình.

Việc nâng cao năng lực số của đội ngũ tổ trưởng có ý nghĩa đối với mạng lưới tín dụng ở cơ sở, bởi đây là lực lượng trực tiếp kết nối ngân hàng với hội viên, hỗ trợ phổ biến chính sách, hướng dẫn tiếp cận vốn và giám sát việc sử dụng vốn.

Song song với đào tạo, chương trình khuyến khích phát triển các mô hình thanh toán số, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số, hỗ trợ số hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy những mô hình thân thiện với môi trường.