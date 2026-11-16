Hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình trẻ em bị tử vong do đuối nước

Ngày 16-11, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình em Bùi Quốc V. (sinh năm 2011, xã Diên Khánh), nạn nhân tử vong do đuối nước vào ngày 14-11.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình em V.

Tại gia đình, lãnh đạo trung tâm đã chia sẻ, động viên thân nhân em V. vượt qua đau thương, mất mát; đồng thời trao cho gia đình 1 suất hỗ trợ 5 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 14-11, em V. cùng 2 bạn xuống tắm biển tại khu vực biển trước khách sạn Sheraton Nha Trang, số 32-34 Trần Phú, phường Nha Trang. Trong lúc tắm, em V. bị sóng lớn cuốn trôi ra xa, mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm và sau nhiều giờ đã tìm thấy thi thể em V. Theo Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, mấy ngày vừa qua, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng biển Nha Trang dâng cao, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tắm.