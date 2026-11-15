Hỗ trợ 39 người dân tộc thiểu số ở xã Mỹ Sơn thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa và Công an xã Mỹ Sơn tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho 39 người dân tộc thiểu số đang cư trú trên địa bàn xã Mỹ Sơn.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân tộc thiểu số xã Mỹ Sơn thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, kỳ sát hạch nằm trong kế hoạch rà soát, hỗ trợ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người còn gặp khó khăn trong việc đọc, viết tiếng Việt được tiếp cận chương trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo quy định. Qua đó, người dân được trang bị kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức đào tạo, sát hạch, Phòng Cảnh sát giao thông còn vận động, huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ chi phí đào tạo, lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho các thí sinh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, hỗ trợ người dân có nhu cầu, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội được trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn tỉnh.