Hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng điểm trường Tiểu học tại xã Khâu Vai

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điểm trường Tiểu học Lũng Lầu, xã Khâu Vai.

Điểm trường Tiểu học Lũng Lầu trước đây được xây dựng đã lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo điều kiện phục vụ việc dạy và học. Thông qua sự kết nối của xã Khâu Vai, Quỹ Trái tim hồng đã hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng điểm trường mới. Công trình được khởi công từ tháng 6-2026, có diện tích hơn 80 m², đáp ứng nhu cầu dạy và học của gần 60 học sinh.

Việc Quỹ Trái tim hồng hỗ trợ xây dựng điểm trường thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức xã hội đối với giáo dục vùng khó khăn. Công trình không chỉ giúp học sinh tại điểm trường có điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần chia sẻ khó khăn với địa phương, tạo thêm động lực để thầy và trò yên tâm dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.