Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho nhiệm vụ ứng dụng AI năm 2026

Chương trình hướng tới các doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những giải pháp hiện có.

Thay vì chỉ đánh giá ý tưởng công nghệ trên lý thuyết, NATIF tập trung vào các nhiệm vụ dùng AI để giải quyết những bài toán cụ thể, mang lại hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ảnh minh họa.

Hồ sơ đề xuất bắt buộc phải thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi của nhiệm vụ sẽ được xem xét dựa trên cơ sở phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí. Trong đó, yêu cầu thời gian thực hiện không quá 12 tháng nhằm hướng các đề xuất đến giải pháp có mức độ sẵn sàng cao, nhanh chóng hình thành sản phẩm hoặc quy trình cụ thể thay vì dừng lại ở nghiên cứu hoặc thử nghiệm kéo dài.

Một trong những tiêu chí đáng chú ý của chương trình là yêu cầu về dữ liệu. Tổ chức đề xuất phải chỉ rõ nguồn gốc dữ liệu phục vụ giải pháp AI, khả năng tiếp cận, quyền sử dụng, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Ngoài ra, giải pháp AI cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tính năng, kỹ thuật, dữ liệu, năng lực xử lý tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ và chi phí triển khai. Điều này đòi hỏi giảp pháp không chỉ mô tả công nghệ mà phải vận hành được trong môi trường thực tế và phù hợp với nhu cầu của đơn vị sử dụng.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ, quản trị doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.

Về địa bàn, chương trình ưu tiên triển khai tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh và các địa phương có nhu cầu tham gia. Chương trình cũng ưu tiên xét chọn các tổ chức có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp phối hợp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa sở hữu giải pháp công nghệ AI.

Về mặt tài chính, bên cạnh mức tài trợ tối đa 3 tỷ đồng/nhiệm vụ từ ngân sách nhà nước, tổ chức chủ trì phải trình phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách. Trường hợp số lượng hồ sơ đáp ứng điều kiện vượt quá dự kiến hoặc nguồn kinh phí được giao năm 2026, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ. Nhiệm vụ cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Hồ sơ đăng ký tài trợ bao gồm đơn đăng ký; thuyết minh nhiệm vụ; cam kết không tiếp nhận trùng nguồn ngân sách nhà nước cho cùng nội dung chi và các tài liệu liên quan và bằng chứng chứng minh khả năng huy động vốn ngoài ngân sách.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 10/10/2026.