Theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND, ngày 11-11-2026 của HĐND thành phố, khu vực này hiện có 536 bè và 1.428 lồng nuôi thủy sản, với 767 người sinh sống trực tiếp trên bè. Hoạt động nuôi cá lồng, bè phát triển chủ yếu tự phát, mật độ tập trung cao, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, môi trường nước, cảnh quan đô thị và giao thông đường thủy.

Để giúp người dân ổn định cuộc sống khi chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản, sinh sống trên bè, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù. Các nội dung hỗ trợ gồm: chi phí tháo dỡ lồng, bè và di chuyển tài sản; tài sản, vật kiến trúc; thuê nhà ở; ổn định đời sống; đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; tiếp cận nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi và các chính sách an sinh xã hội.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là các hộ có tên trong danh sách điều tra, kiểm kê của UBND phường Trấn Biên và phường Long Hưng đến ngày 5-8-2026, chấp hành tháo dỡ, bàn giao mặt nước và được xác nhận theo quy định. Chính sách hỗ trợ này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2027.

Chính sách này nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, chuyển đổi sinh kế; đồng thời tạo điều kiện để thành phố lập lại trật tự hoạt động nuôi thủy sản trên sông, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị ven sông theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.