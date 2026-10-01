Hỗ trợ 200 triệu mỗi chuyến bay charter đưa khách quốc tế đến sân bay Phù Cát

Theo nghị quyết, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế hạ cánh tại sân bay Phù Cát. Doanh nghiệp lữ hành đưa khách quốc tế đến Gia Lai bằng các chuyến bay này được hỗ trợ 50% giá vé tham quan tại một số điểm du lịch, cùng với hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch.

Tỉnh Gia Lai đang nâng cấp, đầu tư thêm đường băng mới cho sân bay Phù Cát

Để được hưởng chính sách, doanh nghiệp phải hạch toán độc lập, có trụ sở chính tại Gia Lai, trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong nước đưa khách đến tỉnh bằng chuyến bay charter. Doanh nghiệp phải có chương trình du lịch, hợp đồng lưu trú và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Gia Lai.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có kế hoạch khai thác chuyến bay được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm công suất tối thiểu 50% số ghế thương mại trong 6 tháng đầu và từ tháng thứ 7 đạt tối thiểu 70%. Đồng thời, phải quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch Gia Lai trên các chuyến bay và nền tảng truyền thông.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2027 dự kiến gần 95 tỷ đồng.