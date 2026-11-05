Hỗ trợ 2,5 triệu m³ đá xây dựng cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố. (Ảnh: THANH TÂM)

Đây là kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh về phương án cung ứng vật liệu xây dựng hỗ trợ Cần Thơ thi công đường cao tốc.

Dự án cao tốc này có tổng chiều dài 132,7km qua địa bàn Cần Thơ (sau sáp nhập) với tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 62%.

Tổng nhu cầu đá xây dựng của dự án là 4,1 triệu m³, tuy nhiên công trường đang thiếu hụt khoảng 2,5 triệu m³ chưa xác định được nguồn cung, chủ yếu phục vụ sản xuất cấp phối đá dăm và kết cấu mặt đường.

Dự kiến, 250.000 m3 đá sẽ được đưa về công trường trong tháng 12/2026, khối lượng còn lại sẽ thực hiện trong năm 2027.

Hiện, Ban quản lý dự án và các nhà thầu đang làm việc với các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, lấy mẫu kiểm định chất lượng và thống nhất giá, phương án vận chuyển, kế hoạch tiếp nhận để bảo đảm tiến độ dự án cao tốc trọng điểm này.