Hỗ trợ 2,1 tỷ đồng để khắc phục sạt lở tại xã Ia Krêl

Theo ông Nguyễn Quốc Tư, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, nguồn quỹ hỗ trợ 2,1 tỷ đồng dành để sửa chữa, khắc phục 2 công trình tại thôn Đồng Tâm và thôn Thanh Giáo.

Cống và mương dẫn nước tại thôn Đồng Tâm bị sạt lở hiện tiệm cận phía sau nhà của 1 hộ dân. Ảnh: Vĩnh Khánh

Tại thôn Đồng Tâm, mưa lớn nhiều năm qua làm nước từ thượng lưu tập trung, gây xói lở tuyến mương tiêu thoát nước mưa trong khu vực và sạt lở đất sản xuất hai bên. Một đoạn mương bê tông bị hư hỏng hoàn toàn, hình thành hố sạt lở rộng khoảng 6 m, dài 90 m, sâu trung bình 5 m.

Điểm sạt lở hiện đã tiến sát phía sau nhà một hộ dân và có nguy cơ tiếp tục lan rộng, đe dọa an toàn các hộ lân cận nếu xảy ra mưa lớn.

Tại thôn Thanh Giáo, mưa lớn kết hợp địa hình dốc khiến nước tập trung nhanh, gây xói lở tuyến mương và sạt lở đất hai bên. Một đoạn mương bị hư hỏng hoàn toàn; điểm sạt lở rộng khoảng 5 m, dài 100 m, sâu trung bình 5 m.

Nếu khu vực này tiếp tục sạt lở có thể gây hư hại đất sản xuất, hoa màu, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Một đoạn mương tại thôn Thanh Giáo bị hư hỏng hoàn toàn . Ảnh: Vĩnh Khánh

"Hiện xã Ia Krêl đã lập hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư. Do các công trình liên quan đến dòng chảy, nguồn nước nên việc thi công cần chờ thời tiết thuận lợi, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 10/2026, khi mùa mưa kết thúc", ông Nguyễn Quốc Tư cho biết thêm.

Đáng chú ý, điểm sạt lở tại thôn Thanh Tân (nay là làng Ngo Rông) tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến 3 hộ dân với khoảng 1 ha đất sản xuất.

Kinh phí dùng để khắc phục ban đầu được địa phương ước khoảng 4,5 - 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, quy mô xử lý lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách của xã và cũng không thuộc phạm vi có thể hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai.

Mương dẫn nước tại thôn Thanh Tân (nay làng Ngo Rông) bị sạt lở cuốn trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân. Ảnh: Ngọc Tư

UBND xã Ia Krêl đang phối hợp với đơn vị tư vấn chuyên ngành thủy lợi khảo sát toàn diện, xác định quy mô và lập dự toán chi tiết. Sau khi hoàn tất, xã sẽ báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét, bố trí nguồn vốn phù hợp hỗ trợ địa phương xử lý điểm sạt lở.

Trong thời gian chờ phương án xử lý, xã tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm và chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cần khoảng 2,5 tỷ đồng để khắc phục, gia cố điểm sạt lở và các điểm xung yếu ở dốc Mộng Cầm Sau đợt mưa lớn từ ngày 20 đến 21-9, khu vực dốc Mộng Cầm (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện sạt lở mái taluy âm dài khoảng 5m, sát mép đường hiện trạng. Một đoạn tường chắn bê tông dài khoảng 14m phía trên điểm sạt lở hiện bị trống chân, xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập xuống khu dân cư bên dưới.

Hiện trường điểm sạt lở ở dốc Mộng Cầm (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Trọng Lợi

Đất, đá, bùn và cành cây từ vị trí sạt lở tràn xuống đường Lê Công Miễn (phường Quy Nhơn Nam), ảnh hưởng đến việc đi lại, đồng thời đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống dưới chân taluy. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, địa phương dự kiến cần khoảng 2,5 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở, gia cố đoạn tường chắn và khắc phục các vị trí xung yếu tại khu vực dốc Mộng Cầm để bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông qua khu vực.